Luis Díaz está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera profesional. El guajiro acabó de llegar al Bayern Múnich y ya tiene cautivada a la afición con los regates por la banda, su velocidad y la capacidad para eludir rivales.

La ilusión de los bávaros es ver algo de esa calidad que demostró con la camiseta de Liverpool, donde todavía lo siguen extrañando.

Este domingo, 10 de agosto, perdieron la final de la Community Shield contra Crystal Palace y la ausencia de Lucho se hizo evidente.

Así lo manifestó Virgil van Dijk, capitán del equipo, quien pidió un fichaje más para el ataque antes que termine el mercado de verano.

Liverpool está dispuesto a poner hasta 140 millones de euros por el sueco Alexander Isak, pero Newcastle se resiste a dejar salir a su máxima figura, faltando pocos días para el arranque de la Premier League.

Jugadores de Liverpool durante la tanda de penales en la final ante Crystal Palace | Foto: AFP

Declaraciones de Virgil van Dijk

Van Dijk cree que se debe hacer un esfuerzo más para suplir las bajas sensibles en ataque. “Recientemente perdimos a Darwin y también a Luis Díaz”, dijo ante la prensa británica.

“Creo que siempre hay lugar para un atacante más para poder fortalecernos. Vamos a ver lo que trae esta ventana de transferencias y así balancear el equipo”, apuntó.

Los dueños de Liverpool tendrán poco menos de un mes para cumplir el pedido de Virgil y sumar otra pieza más a las recientes contrataciones de Florian Wirtz y Hugo Ekitike, procedentes del fútbol alemán.

Los reds tuvieron una buena cantidad de opciones ante Crystal Palace, pero les faltó pegada. Mohamed Salah, habitual goleador, no pudo convertir y eso se vio reflejado en que no pudieran cerrar el partido con el marcador a favor en dos ocasiones.

Los londinenses sí aprovecharon las que tuvieron, factor fundamental para que el campeón de la Community Shield se decidiera desde el punto penal.

Arne Slot no está de acuerdo

Arne Slot se refirió a las declaraciones de Virgil van Dijk y habló sobre los movimientos que podrían hacer junto a la dirección deportiva en lo que queda de mercado.

“Creo que tenemos opciones más que suficientes para ser lo suficientemente buenos como para volver a ganar”, apuntó el estratega neerlandés.

Liverpool debutará el próximo viernes en la Premier League, enfrentando a Bournemouth. Al ser campeón vigente, tiene la obligación de empezar con pie derecho y ponerse de una vez en lo más alto de la tabla de posiciones.

“Aquí es donde me concentro. Con los jugadores que tenemos deberíamos ser capaces de ganar para marcar. De hecho, eso es lo que hicimos. Marcamos dos goles (contra el Palace) y la temporada pasada solo les marcamos uno, tanto fuera como en casa”, explicó.

Slot insistió que el año pasado “solo pudimos marcarles un gol. Así que mi última preocupación ahora mismo es nuestra calidad ofensiva”.