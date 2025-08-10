Luis Díaz: ¿cuándo será su primer partido oficial con el Bayern Múnich?

El colombiano Luis Díaz, nuevo jugador del Bayern Múnich, disputó el pasado jueves su primer partido como titular en el amistoso en el que su equipo goleó 4-0 al Tottenham.

Díaz salió del campo a los 73 minutos y fue ovacionado por los hinchas presentes en el Allianz Arena.

El guajiro calienta motores para la Supercopa de Alemania, que se llevará a cabo el próximo sábado 16 de agosto. Este sería el primer encuentro oficial que disputaría con el conjunto bávaro que enfrentará al Stuttgart en el Mercedes Benz Arena.

Los dirigidos por Vincent Kompany parten como amplios favoritos, por lo que Díaz podría además levantar su primer trofeo con su nuevo equipo.

Cabe anotar que el próximo martes 12 de agosto el Bayern disputará otro amistoso frente a Grasshopper de Suiza, encuentro en el que se espera que el colombiano sume más minutos de cara a la Supercopa.

“Muy feliz”

Días atrás, durante su presentación oficial como jugador del Bayern, el colombiano se declaró “muy feliz”.

“Muy feliz, muy contento por estar acá, en Múnich, un equipo tan grande e histórico como es el Bayern”, dijo el futbolista de 28 años en una rueda de prensa.

Luis Díaz viendo el balón durante el amistoso de Bayern Múnich vs. Tottenham | Foto: AFP

“Mis primeras impresiones han sido muy buenas, lo poco que he compartido con los jugadores y el cuerpo técnico ha sido de mucho agrado”, señaló sobre sus primeras horas en Bayern, vigente campeón de la Bundesliga.

Al ser preguntado sobre el objetivo que se ha marcado en esta nueva etapa de su carrera, luego de haber amasado títulos en Portugal con Porto y en Inglaterra con Liverpool, el colombiano no ocultó su ambición.

“Elegí al Bayern porque mis objetivos, mis metas por cumplir todavía son grandes. Mis expectativas son muy grandes, obviamente quería elegir un equipo grande, un club grande. Vengo a un club con muchísima historia para competir por ganar todo lo posible”, detalló Díaz, que insistió en que otro objetivo es aclimatarse lo antes posible.

Tras su fichaje, que según la prensa inglesa y alemana se habría cerrado por 75 millones de euros (88 millones de dólares), se convirtió en el tercer fichaje más caro de Bayern, aunque su precio no parece ser una razón de presión.

“Obviamente, sé el jugador que soy, lo que estoy dando en cada club al que voy, sé lo que me estoy jugando cada año, he crecido futbolísticamente. No te puedo decir que valgo los 70 o 75 (millones), lo que quisieran pagar los clubes, yo nada más vengo a demostrar por qué me querían en el equipo, tratar de demostrar en el campo”, confesó.

Díaz es el tercer colombiano en vestir los colores de Bayern, tras ‘El Tren’ Adolfo Valencia y, más recientemente, James Rodríguez.

De cara a su encaje en el sistema de Bayern, Díaz, que puede jugar en la banda izquierda o en el centro del ataque, reveló que ya ha hablado con su nuevo entrenador Vincent Kompany sobre su posición.

“Me ha dicho que la preferencia es jugar en el lado izquierdo. Donde me toque jugar, voy a estar a disposición del entrenador y del equipo pero la prioridad es la banda”.