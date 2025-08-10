Arne Slot no olvida a Luis Díaz: esto dijo tras la derrota de Liverpool ante Crystal Palace

Liverpool cayó en los penales contra Crystal Palace (2-2) y perdió la final de la Community Shield, torneo que enfrenta al campeón de la Premier League ante el ganador de la FA Cup de la temporada anterior.

Los reds parecían tener controlado el partido con los goles de Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong, pero un tanto de tardío de Ismaila Sarr llevó todo a la definición desde los 12 pasos.

Allí fue más efectivo el equipo londinense, consiguiendo otro título más para su corta historia en primera división.

Los colombianos Jefferson Lerma y Daniel Muñoz levantaron el primer trofeo de la temporada, mientras que Arne Slot y sus dirigidos tendrán que corregir a pocos días de debutar como campeones defensores en el torneo local.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma celebrando el título de la Community Shield | Foto: AFP

Arne Slot se pronunció

El estratega neerlandés habló en rueda de prensa y recordó que tuvo que empezar casi de cero por las salidas que se produjeron en este mercado de fichajes, entre ellas la de Luis Díaz.

Como extremo izquierdo ubicó a su compatriota Cody Gakpo, a quien le costó ganarle los duelos individuales a Daniel Muñoz.

La campaña pasada, con Lucho en la cancha, disputaron dos partidos ante Crystal Palace y el resultado fue un empate de local y la victoria en condición de visitante.

“Hemos sustituido a cuatro jugadores y, a veces, necesitas algo de tiempo para adaptarte a la ofensiva o a la defensiva”, argumentó Slot.

El día anterior a la final ya había mencionado a Luis Díaz entre las bajas “que la gente olvida” cuando los critica por gastar más de 300 millones en fichajes. “Es más que normal que tengamos que gastar, gastar mucho, sobre todo si lo comparamos con la temporada pasada”, dijo.

Lucho se fue al Bayern Múnich por 75 millones de euros, una cifra que quisieron utilizar para el fichaje del delantero Alexander Isak. No obstante, Newcastle se negó y está empeñado a mantener a su figura para la presente campaña.

A falta de unos días para el final del mercado de fichajes, los gastos de Liverpool podrían aumentar intentando olvidar a esas piezas claves que se marcharon por una u otra razón.

Virgil Van Dijk reacciona a la derrota contra Crystal Palace en la Community Shield | Foto: The FA via Getty Images

Siguiente partido: el viernes ante Bournemouth

Más allá que pueda llegar algún jugador más, Slot tiene que pasar rápido la página porque el siguiente partido será el viernes ante Bournemouth por Premier League.

“Creo que durante toda la pretemporada hemos visto que somos capaces de crear más y que nos sentimos más cómodos con el balón, creamos más oportunidades, ocasiones, dominamos quizás incluso más. La temporada pasada tuvimos mucha posesión del balón, pero eso no siempre nos llevó a situaciones prometedoras“, destacó.