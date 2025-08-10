Suscribirse

Arne Slot no olvida a Luis Díaz: esto dijo tras la derrota de Liverpool ante Crystal Palace

Los ‘reds’ iniciaron la temporada con pie izquierdo y perdieron la Community Shield en la tanda de penales.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

10 de agosto de 2025, 8:39 p. m.
Arne Slot sigue buscando engranar al equipo en la zona ofensiva
Arne Slot sigue buscando engranar al equipo en la zona ofensiva | Foto: Getty Images

Liverpool cayó en los penales contra Crystal Palace (2-2) y perdió la final de la Community Shield, torneo que enfrenta al campeón de la Premier League ante el ganador de la FA Cup de la temporada anterior.

Los reds parecían tener controlado el partido con los goles de Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong, pero un tanto de tardío de Ismaila Sarr llevó todo a la definición desde los 12 pasos.

Contexto: Luis Díaz: ¿cuándo será su primer partido oficial con el Bayern Múnich?

Allí fue más efectivo el equipo londinense, consiguiendo otro título más para su corta historia en primera división.

Los colombianos Jefferson Lerma y Daniel Muñoz levantaron el primer trofeo de la temporada, mientras que Arne Slot y sus dirigidos tendrán que corregir a pocos días de debutar como campeones defensores en el torneo local.

Crystal Palace's French striker #14 Jean-Philippe Mateta (L), Crystal Palace's Colombian defender #02 Daniel Munoz (C) and Crystal Palace's Colombian midfielder #08 Jefferson Lerma (R) celebrate after winning the shoot-out to win the English FA Community Shield football match between Crystal Palace and Liverpool at Wembley Stadium, in London on August 10, 2025. Palace won the penalty shoot-out 3-2 after the game finished 2-2 in 90 minutes. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma celebrando el título de la Community Shield | Foto: AFP

Arne Slot se pronunció

El estratega neerlandés habló en rueda de prensa y recordó que tuvo que empezar casi de cero por las salidas que se produjeron en este mercado de fichajes, entre ellas la de Luis Díaz.

Como extremo izquierdo ubicó a su compatriota Cody Gakpo, a quien le costó ganarle los duelos individuales a Daniel Muñoz.

La campaña pasada, con Lucho en la cancha, disputaron dos partidos ante Crystal Palace y el resultado fue un empate de local y la victoria en condición de visitante.

Hemos sustituido a cuatro jugadores y, a veces, necesitas algo de tiempo para adaptarte a la ofensiva o a la defensiva”, argumentó Slot.

Contexto: No solo fue Luis Díaz: Liverpool confirmó nuevo adiós que sacude el mercado de fichajes

El día anterior a la final ya había mencionado a Luis Díaz entre las bajas “que la gente olvida” cuando los critica por gastar más de 300 millones en fichajes. “Es más que normal que tengamos que gastar, gastar mucho, sobre todo si lo comparamos con la temporada pasada”, dijo.

Lucho se fue al Bayern Múnich por 75 millones de euros, una cifra que quisieron utilizar para el fichaje del delantero Alexander Isak. No obstante, Newcastle se negó y está empeñado a mantener a su figura para la presente campaña.

A falta de unos días para el final del mercado de fichajes, los gastos de Liverpool podrían aumentar intentando olvidar a esas piezas claves que se marcharon por una u otra razón.

LONDON, ENGLAND - AUGUST 10: Virgil van Dijk of Liverpool looks dejected while wearing his runners up medal after the teams defeat in the 2025 FA Community Shield match between Crystal Palace and Liverpool at Wembley Stadium on August 10, 2025 in London, England. (Photo by Michael Regan - The FA/The FA via Getty Images)
Virgil Van Dijk reacciona a la derrota contra Crystal Palace en la Community Shield | Foto: The FA via Getty Images

Siguiente partido: el viernes ante Bournemouth

Más allá que pueda llegar algún jugador más, Slot tiene que pasar rápido la página porque el siguiente partido será el viernes ante Bournemouth por Premier League.

“Creo que durante toda la pretemporada hemos visto que somos capaces de crear más y que nos sentimos más cómodos con el balón, creamos más oportunidades, ocasiones, dominamos quizás incluso más. La temporada pasada tuvimos mucha posesión del balón, pero eso no siempre nos llevó a situaciones prometedoras“, destacó.

El neerlandés tratará de sacar lo bueno de esta derrota. “Lo que nos hizo más fuertes la temporada pasada fue que solo ganamos por un margen de un gol y eso tuvo que ver principalmente con que mantuviéramos la portería a cero o, como máximo, concediéramos un gol. Hoy marcamos dos goles contra el Palace, la temporada pasada no pudimos hacerlo ni una vez”, completó.

