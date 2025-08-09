Suscribirse

No solo fue Luis Díaz: Liverpool confirmó nuevo adiós que sacude el mercado de fichajes

Este asunto ha tomado fuerza a través de las diferentes redes sociales.

Redacción Deportes
9 de agosto de 2025, 9:44 p. m.
Luis Díaz abraza a Darwin Núñez y Alexis Mac Allister
Nuevo anuncio del Liverpool.

El extremo izquierdo colombiano Luisw< Díaz Marulanda, como bien se sabe, dejó al Liverpool F. C. de Inglaterra para unirse al Bayern Múnich de Alemania.

Después de que esto se hiciera oficial, hace varios días ya, se mencionó la posibilidad de que el centro delantero uruguayo Darwin Núñez también se fuera del equipo de la ciudad de The Beatles.

Contexto: Se destapa fichaje de lujo para el Bayern Múnich de Luis Díaz: costaría 40 millones de euros

Y bien, esto se hizo oficial en las últimas horas y sacudió el mercado. La escuadra, que es dirigida por el neerlandés Arne Slot, a través de sus diferentes plataformas digitales, anunció que el oriental se va de la institución para unirse al Al Hilal de Arabia Saudita.

Los tres años del uruguayo con los Reds concluyen después de que hoy haya finalizado su cambio al equipo de la Pro League saudí. Núñez se marcha de Anfield después de haber disputado 143 partidos y marcado 40 goles, consiguiendo medallas de ganador de la Premier League y la Carabao Cup", empezó anunciando Liverpool.

“El delantero llegó al club procedente del Benfica en el verano de 2022 y marcó en su debut oficial para ayudar al equipo de Jürgen Klopp a levantar el FA Community Shield con una victoria contra el Manchester City. En su primera temporada como jugador del Liverpool, marcó 15 veces en 42 partidos disputados en todas las competiciones y fue nombrado Jugador Estándar del Mes del club en dos ocasiones”, añadió.

Núñez era uno de los jugadores del Liverpool que compartía mucho con Luis Díaz. Al ser sudamericanos, en los entrenamientos y algunas salidas sociales, se les veía mucho juntos.

Contexto: Tajante afirmación sobre Luis Díaz y el Balón de Oro: desde Colombia no ocultan este pensamiento

“Núñez mejoró su racha de goles en la campaña siguiente al anotar 18 goles, dos de ellos desde el banquillo ante el Newcastle United, para completar una notable recuperación tardía en las primeras semanas. La temporada 2024-25 resultó ser su última con los Reds, y completaría su carrera en Merseyside alzando el trofeo de la Premier League”, agregó Liverpool.

“La pareja de goles de Núñez en los tiempos de descuento para arrebatarle la victoria al Brentford en enero fue, sin duda, un momento crucial y un punto culminante de la histórica temporada. Todos en el club quieren dar las gracias a Darwin por sus contribuciones y desearle a él y a su familia lo mejor para el futuro”, sentenció.

Darwin Núñez cambia de aires y deja un equipo en el que no tenía asegurada la titularidad. Habrá que esperar para conocer cómo le irá en su nuevo club en Arabia Saudita.

Luis DíazLiverpool F.C.Europamercado de fichajesBayern Múnich

