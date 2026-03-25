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Finaliza la fecha 13 de Liga Betplay y así está la tabla tras América de Cali vs. Llaneros: presión para Millonarios

El partido de América de Cali en el Pascual Guerrero dio por terminada la fecha 13 de la Liga Betplay.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

25 de marzo de 2026, 10:16 p. m.
Así se vivió el encuentro América de Cali y Llaneros de Villavicencio por la fecha 13 del primer semestre de la Liga Colombiana 2026.
Así se vivió el encuentro América de Cali y Llaneros de Villavicencio por la fecha 13 del primer semestre de la Liga Colombiana 2026. Foto: Raúl Palacios / El País

América de Cali tuvo que ser local en el Pascual Guerrero para enfrentar el compromiso por la fecha 13 de la Liga Betplay. En su madriguera con su gente aún mantenía el favoritismo y Llaneros al menos intentaba mantener su arco en cero y la idea era no ceder una derrota.

Todo parecía encaminado al 0-0 en la ciudad de Cali y América no pudo anotar la ventaja. Cuando las cosas estaban llegando a su punto final, el equipo rojo presionó, pero la anotación se vio muy lejana y se tuvo que conformar con el empate. Mateo Castillo, una de las figuras del juego, tuvo un cabezazo en la última del juego que se fue desviado.

Dieron ocho minutos de reposición (al final fueron 12), pero eso no fue suficiente para que América de Cali diera la victoria. Pese al 0-0 ante Llaneros, le sirve para escalar en la tabla de posiciones y acercarse a la clasificación a los playoffs y los puestos de arriba, donde lidera Atlético Nacional con 27 puntos.

Así se vivió el encuentro América de Cali y Llaneros de Villavicencio por la fecha 13 del primer semestre de la Liga Colombiana 2026.
Así se vivió el encuentro América de Cali y Llaneros de Villavicencio por la fecha 13 del primer semestre de la Liga Colombiana 2026. Foto: Raúl Palacios / El País

El 0-0 le permite al América de Cali mantenerse en el top 5 en la tabla de posiciones y quedar con el afán de sumar en condición de visitante, donde deberá enfrentar al Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, siendo uno de los juegos más importantes de la fecha 14.

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Presión para Millonarios

Uno de los equipos que más se vio beneficiado en esta fecha fue Millonarios, que goleó al Once Caldas y se metió muy seriamente en la pelea por un lugar en los playoffs. El equipo azul está cerca del América de Cali y, por un punto, lo mandó a la casilla 7 con 20 puntos, a uno de entrar en el top 5. Los dirigidos por Fabián Bustos viven un gran momento deportivo y esperan hacer la rotación adecuada para la Copa Sudamericana; la misma situación para el gigante vallecaucano.

La tabla de la Liga Betplay.
La tabla de la Liga Betplay. Foto: Google

El técnico David González formó con Jorge Soto en el arco, Mateo Castillo y Omar Bertel como laterales y Cristian Tovar y Andrés Mosquera como centrales. Más adelante estuvieron Josen Escobar y Rafael Carrascal. Yeison Guzmán, Tilman Palacios y Jan Lucumí armaron el tridente de ataque para dejar al ecuatoriano David Valencia como único nueve de área.