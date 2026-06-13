América de Cali aclaró el futuro de Marcela Gómez, David González y Jean Fernandes

En la tarde de este sábado 13 de junio, las directivas del América de Cali emitieron un pronunciamiento público para aclarar la situación administrativa de la institución. Los directivos del escarlata se refirieron a las recientes versiones que circulaban sobre la presunta salida de su presidenta, Marcela Gómez.

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La dirigente, quien es hija del máximo accionista del equipo, Tulio Gómez, ha estado al frente de las decisiones del club en las últimas temporadas. Ante la incertidumbre generada en el entorno del equipo, la institución deportiva decidió intervenir para detener las especulaciones sobre el futuro de su junta directiva.

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Origen de la información sobre la directiva

La situación comenzó tras la publicación de un mensaje por parte del periodista deportivo Felipe ‘Pipe’ Sierra a través de sus plataformas digitales. El comunicador, enfocado en el seguimiento de contrataciones de jugadores, indicó que la actual presidenta dejaría su cargo y que el equipo ya evaluaba opciones para su reemplazo.

Esta publicación inicial generó diversas reacciones entre los seguidores del equipo vallecaucano, quienes esperaban una postura oficial por parte de los dirigentes frente a los rumores. Ante la rápida difusión de esta información, el departamento de comunicaciones del equipo estructuró una respuesta formal para el público.

Respuesta institucional y ratificación del cuerpo técnico

A través de un documento oficial, la junta directiva del América desmintió “categóricamente las versiones que indicaban un cambio en la máxima jerarquía administrativa del equipo”. La institución comunicó que el proyecto actual se mantiene firme bajo las directrices trazadas desde el inicio de la gestión.

El América de Cali informó mediante un comunicado oficial que “nos dirigimos a los medios de comunicación y a la opinión pública para aclarar que las versiones sobre una eventual salida de nuestra presidenta, Marcela Gómez Giraldo, carecen de todo fundamento”.

La institución puntualizó que Gómez continuará liderando el proyecto del club, enfocando sus esfuerzos en la consolidación del equipo rumbo a la celebración del centenario en el año 2027. Además de abordar el tema dirigencial, el equipo aprovechó para aclarar el futuro de otros integrantes del plantel.

Sobre el aspecto deportivo, el club agregó que “ratificamos la continuidad de nuestro director técnico, David González, quien seguirá liderando el proyecto deportivo del equipo. De igual manera, confirmamos que nuestro guardameta Jean Fernandes mantiene su contrato vigente hasta diciembre de 2026”.

Finalmente, el equipo hizo un llamado a sus seguidores y a la prensa para evitar la propagación de datos sin confirmación. La institución solicitó a la comunidad informarse de manera exclusiva a través de sus canales oficiales frente a cualquier novedad del club.