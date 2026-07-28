A principios del mes de julio, de este 2026, Millonarios anunció la prórroga del contrato de David Mackalister Silva. El vínculo entre las partes quedó extendido hasta el próximo mes de diciembre, es decir, seis meses más.

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Eso quiere decir que Millonarios buscará la estrella 17 de su historia con David Mackalister Silva. ¿Y después? El jugador de 39 años dejó una declaración que causa ruido entre los hinchas del elenco embajador.

Mackalister Silva, el referente de Millonarios que podría decir adiós pronto

Este jueves, 28 de julio, Golty presentó el balón Tributo, oficial del Fútbol Profesional Colombiano. Al lanzamiento asistieron los experimentados Hugo Rodallega (Santa Fe) y el ya mencionado David Mackalister Silva.

Una de las preguntas de la prensa asistente al evento, fue si el balón Tributo podría ser el último en la carrera de ambos en el FPC. Macka, fiel a su estilo, bromeó un poco, pero también dejó una declaración que causó ruido entre los hinchas embajadores, quienes siempre le demuestran cariño.

“Como todo en la vida, son momentos que en algún momento van a pasar. Son cosas que en algún momento van a pasar. La probabilidad de que sea nuestro último balón es igual a la de que no. Hay que darnos moral (risas)”, arrancó afirmando Mackalister.

Sin embargo, añadió: “No, ya hablando en serio: puede ser (el último balón en el FPC), por eso agradezco mucho la invitación, muy lindo como se llama el balón, lo que uno siente, hacer un recorrido acá corto de nuestras carreras, de tantas cosas”.

“Yo creo que más que pensar en que es nuestro último balón, es pensar en lo que lo vamos a disfrutar. Ahí si puedo hablar por los dos porque, a estas alturas de la vida, lo que uno más tiene que hacer es disfrutar. Uno no sabe cuándo es el fin, entonces vamos a darle tributo a nuestra liga”, cerró el capitán de Millonarios.

⚽️🇨🇴 ‘Tributo’, ¿el último balón de Mackalister Silva en el FPC?



🗣️ Esto dijo el capitán de Millonarios



📹 @JuanCamiloRia pic.twitter.com/Yuvs7dv7Cy — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) July 28, 2026

Con dos ligas, dos superligas y una copa, Silva puede decir que lo ganó todo en Colombia con Millonarios. Además, las dos ligas se las ganó, junto a sus compañeros, a dos rivales eternos del cuadro embajador: Santa Fe y Nacional.

La decisión final de Mackalister Silva se conocerá solo hasta diciembre de este 2026, cuando su contrato acabe y haya un pronunciamiento entre las partes