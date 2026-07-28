Valentino Lázaro fue víctima de homofobia en San Andrés: “Me lanzó una patada en el estómago”

Valentino Lázaro, reconocido creador de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar detalles de una reciente anécdota que vivió en San Andrés.

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A través de su cuenta de TikTok, el influenciador contó cómo fue golpeado por un hombre que prestaba servicio de transporte en la isla, al parecer, luego de que este se diera cuenta de que hacía parte de la comunidad LGBTIQ+.

“Me agredieron en San Andrés por mi orientación y les voy a contar exactamente lo que pasó. No hago este vídeo para generar odio ni tampoco para atacar a San Andrés, lo hago porque cuando estas cosas pasan y nadie las cuenta es mucho más fácil que se repita”, dijo frente a su comunidad.

Valentino Lázaro, creador de contenido Foto: Foto tomada del Instagram @valentinolazaroh

Indicó que, mientras estaba en compañía de algunos de sus amigos, quiso dirigirse a otro punto turístico. Sin embargo, se encontró con una dura e inesperada reacción por parte del conductor que le prestaría el servicio.

“Se dio cuenta que yo era muy amanerado. Me miró y me dijo que ese servicio para los ”maricos" costaba 70 mil. La verdad me sorprendió, pero lo único que le respondí fue que nos lo dejara en 30 mil porque en realidad necesitábamos ir al otro lugar”, manifestó.

En medio del inconveniente, varias personas habrían presenciado el comportamiento del hombre. Sin embargo, pese a los reclamos, el hombre no cambió su actitud.

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“En ese momento me dijo que si yo no me iba a ir, él mismo me sacaba, me pegó un puño en el brazo y me lanzó una patada en el estómago. Yo no podía creer lo que estaba pasando (...) Varias personas vieron el suceso, isleños, y le decían como: ‘hey, ¿por qué le pegó un turista? ¿Qué le pasa? Deja que todos los pelados’, pero igual él seguía diciendo que estaba muy embalado, muy loco", aseguró.

Algunos minutos después, la policía llegó al lugar para intentar solucionar lo ocurrido.

“Después de que me golpeara, sentí miedo, no solamente por el golpe, sentí miedo porque para esa persona, mi forma de ser era motivo suficiente para tratarme con odio. Llamé a la policía. Cuando llegó la policía, varios turistas y personas de la isla le dijeron a la policía que ellos habían visto también lo ocurrido”, dijo.

@valentinolazaroh_ Nunca pensé que viviría una situación así. Fui a San Andrés con la ilusión de disfrutar una de las islas más hermosas de Colombia y me encontré con algo que jamás imaginé: fui agredido por mi orientación y por mi forma de ser. Quiero dejar algo muy claro: este video NO es un ataque contra San Andrés ni contra su gente. Al contrario, conocí personas maravillosas que me hicieron sentir bienvenido y me llevo recuerdos muy lindos de la isla. Pero una agresión también merece ser contada. Porque guardar silencio no hace que estas situaciones dejen de ocurrir. Ojalá algún día nadie tenga que sentir miedo, rechazo o violencia por ser quien es. Gracias a quienes siempre eligen el respeto. ❤️🏳️‍🌈 #sanandres #colombia #sai #viajes #fakebody ♬ sonido original - Valentino🤎🐻

“La respuesta que recibí fue que la policía no podía hacer absolutamente nada porque ellos no habían presenciado el momento exacto de la agresión, que a ellos no les constaba absolutamente nada (...) habían turistas e isleños diciéndole que sí habían visto lo que ocurrió, y aún así sentí que me quedé sin ninguna respuesta”, afirmó.

Finalmente, Valentino reveló que su intención al compartir su historia es generar conciencia para que este tipo de casos no se repitan.