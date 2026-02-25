Gente

Karina García se pronunció tras fuerte pelea en ‘La casa de los famosos’ en la que fue nombrada: “Humillante”

La exparticipante del ‘reality’ del Canal RCN no se quedó callada y habló de la polémica en sus redes sociales.

Laura Camila Másmela Bernal

25 de febrero de 2026, 5:29 p. m.
Karina García habló de la polémica de Valentino Lázaro y Melissa Gate
Karina García habló de la polémica de Valentino Lázaro y Melissa Gate Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos'

En la noche del 23 de febrero, Melissa Gate regresó a La casa de los famosos Colombia como una de las invitadas especiales de ‘El Jefe’, por lo que permanecerá una semana junto a los competidores de la temporada con el fin de llevar a cabo unas dinámicas distintas y armonizar el juego.

Tras su ingreso por medio de la sección de ‘congelados’, la participante que ocupó el segundo lugar en la versión de 2025 se fue en contra de algunas de las celebridades y dejó en claro la mala percepción que tiene sobre ellas, específicamente sobre quienes ha discutido con regularidad en el pasado.

Melissa Gate regresó a ‘La casa de los famosos’ con importante poder; video es tendencia

Uno de los que recibió uno de los pronunciamientos más fuertes por parte de Melissa fue Valentino Lázaro, a quien le dijo:

“Tú, querido parásito miserable, terrible, todo lo que hablaste de mí y que dijiste que eras el mejor y solo das vergüenza. Esto es por la Toxi, por Emiro y por mí; te trajimos un desparasitante para que, en vez de estarte metiendo en la vida de nosotros, te tomes el desparasitante, porque te han visto con una rasquiña en la nalga muy rara. Acuérdate de que hay cámaras y micrófonos, porque eso se ve terrible. Recuerda que la verdadera reina y la dueña de los cachos soy yo, copión”, mientras el creador de contenido debía permanecer inmóvil y no mencionar ni una sola palabra.

Pese a que, debido a las reglas de la dinámica y a que Gate estaba como invitada, Valentino Lázaro guardó silencio, horas más tarde, cuando discutió nuevamente con la influencer, rompió el silencio y le respondió de manera contundente.

“El poema real de la temporada fue tu cara saliendo como Altafulla ganó, la tengo de fondo de pantalla, con esos ojos mal pintados. Eso realmente, fue lo chistoso (...) ¿Quién es la hipócrita que criticaba a Karina García por operarse y ahora está operada, ¿quién es la hipócrita que ilegalmente, mandó a filtrar los nudes de una mujer?, ¿quién fue la que dijo que no iba a venir al canal y te crees muy fuerte hablándole a alguien que no te puede responder", dijo en medio de gritos en el área de la cocina.

Nicolás Arrieta reaccionó en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez tras su salida de ‘La casa de los famosos’

Karina García reaccionó a la discusión a través de sus redes sociales

Por medio de un reciente pronunciamiento en su cuenta de X, Karina García, exparticipante de La casa de los famosos 2 y quien compartió grabaciones con Melissa Gate, habló de la situación y no se guardó nada.

“Ningún ser humano merece que le griten en la cara delante de todo un país y más fde 60 cámaras, me parece muy humillante porque yo lo viví y más si la persona no se puede defender como quisiera”, escribió.

Como era de esperarse, la modelo recibió apoyo por parte de sus seguidores, quienes se manifestaron en la sección de comentarios.

“Kari, gracias por visibilizarlo. Ojalá esto genere más conciencia sobre el respeto en la televisión y en redes”; “Team Karina activado”; “Mi apoyo total a Valentino, esa mujer cree que puede humillar a todo el mundo”; “Ella tiene razón, ¿quién se cree Melissa para tratar mal a una persona" y “Eso, Kari, me encantó”, son algunas de las palabras que se leen.

