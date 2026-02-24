Gente

Nicolás Arrieta reaccionó en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez tras su salida de ‘La casa de los famosos’

El más reciente eliminado del programa de convivencia se sinceró por la muerte del cantante de música popular.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

24 de febrero de 2026, 9:51 p. m.
Nicolás Arrieta - Yeison Jiménez
Nicolás Arrieta - Yeison Jiménez Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos Colombia 3' / Getty Images

El pasado 10 de enero, los fanáticos del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez quedaron sorprendidos luego de que se confirmara su fallecimiento a causa de un accidente aéreo que terminó con su vida y la de cinco integrantes de su equipo de trabajo.

La noticia causó dolor y luto durante varios días, pues el hombre era considerado como una de las estrellas colombianas con mayor proyección a nivel internacional gracias a la trayectoria en la que estuvo trabajando a lo largo de las últimas décadas.

Yeison Jiménez, cantante colombiano.
Yeison Jiménez, cantante colombiano. Foto: Instagram @yeison_jimenez

Todo esto ocurrió en el mismo periodo en el que algunas de las 23 estrellas más importantes del mundo de la farándula y el entretenimiento se preparaban para hacer su ingreso oficial a La casa de los famosos Colombia, por lo que algunos lograron obtener información de lo sucedido y otros se han ido enterando tras su salida del reality del Canal RCN.

En entrevista con SEMANA, Nicolás Arrieta, reconocido influenciador, creador de contenido y reciente más eliminado de La casa de los famosos Colombia, habló del fallecimiento de la estrella de la música popular y reveló cómo fue el momento en el que se enteró de su muerte.

Gente

Walter Mercado reveló los números para ganar la lotería el 25 de febrero, cifras para los 12 signos

Gente

La razón por la que el ‘After Show’ saldría del aire; este sería el programa que lo reemplaza

Música

Morat rompió importante récord en Latinoamérica y España; estos son los conciertos vendidos para 2026

Gente

¿Quién es la ‘influencer’ señalada de “traicionar” al Mencho?

Gente

“El salario no se mendiga”: la cruda denuncia de Marcela Gallego por falta de pago en obra de teatro. SEMANA revela nuevos detalles

Gente

“Me levanté y me dio un susto”: las razones detrás del radical cambio de ‘look’ de Maluma que genera conmoción entre sus fans

Gente

ELA, la enfermedad que sufrió Eric Dane y que otras celebridades han padecido

Gente

Melissa Gate regresó a ‘La casa de los famosos’ con importante poder; video es tendencia

Gente

Candente momento entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz; Juancho Arango les interrumpió la noche apasionada

Gente

Polémico comentario de Juanda Caribe en medio de rumores de supuesta crisis con su pareja: “No pasaba hambre”

Maiker reaccionó en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez; habló tras salir de ‘La casa de los famosos’

“Fue muy fuerte, muy duro, demasiado duro. Yeison era un gran artista, una gran persona. La verdad, me enteré antes de entrar a la casa, o sea, como un segundo antes de que me abrieran la puerta porque Manuela preguntó: ‘¿se enteraron de lo de Yeison Jiménez’ y ahí contó. Nosotros lo hablamos en la casa. Estaba impactado con la noticia, fue muy dura", manifestó.

Por otro lado, se sinceró con respecto a las reglas de la casa y a la realidad que se vive dentro del programa al no tener la posibilidad de conocer detalles de lo que ocurre en el mundo exterior en términos generales.

Nicolás Arrieta en 'La casa de los famosos Colombia'
Nicolás Arrieta en 'La casa de los famosos Colombia' Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia'.

“Que yo sepa, no hay información de nada. O sea, a ti no te dicen nada. A menos de que no sé... creo que si alguien fallece, te dicen, pero no más (...) Es más, no sé ni qué le habrá pasado a Marcela. Yo no tengo ni idea, allá no te llega información de nada. No sabemos nada de afuera. O sea, ya no te dicen nada de nada”, indicó.

Finalmente, explicó la manera en la que la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele se enteró de lo ocurrido y compartió la información.

Sara Uribe y Marilyn Patiño reaccionaron en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez: “Me dio un ataque”

“Manuela se enteró porque en el lobby del hotel estaban hablando de eso antes de salir. O sea, unas personas que estaban quedándose en el hotel lo dijeron y Manuela llegó a contarnos", afirmó.

Más de Gente

Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina.

Walter Mercado reveló los números para ganar la lotería el 25 de febrero, cifras para los 12 signos

Vicky Berrío y Karen Sevillano están a cargo de la previa y el after show en 'La casa de los famosos 2'.

La razón por la que el ‘After Show’ saldría del aire; este sería el programa que lo reemplaza

Morat confirmó nueva gira en Bogotá; estas son las fechas de los conciertos

Morat rompió importante récord en Latinoamérica y España; estos son los conciertos vendidos para 2026

María Julissa desmiente relación con la muerte de ‘El Mencho’

¿Quién es la ‘influencer’ señalada de “traicionar” al Mencho?

La actriz Marcela Gallego tiene una carrera en la televisión colombiana de más de 40 años. Ha trabajado en programas como El man es Germán, Me llaman lolita y Te la dedico, entre otros.

“El salario no se mendiga”: la cruda denuncia de Marcela Gallego por falta de pago en obra de teatro. SEMANA revela nuevos detalles

Maluma se sincera sobre su radical cambio de 'look'

“Me levanté y me dio un susto”: las razones detrás del radical cambio de ‘look’ de Maluma que genera conmoción entre sus fans

Eric Dane

ELA, la enfermedad que sufrió Eric Dane y que otras celebridades han padecido

Jessica, hermana de Karol G, se pronuncia por delicado tema de su otra hermana, Verónica.

Veronica Giraldo, hermana de Karol G, se fue contra su familia y habló de golpes; Jessica, su otra hermana, se pronunció

Nicolás Arrieta estalló contra Alejandro Estrada

Nicolás Arrieta arremete contra Alejandro Estrada, tras su salida de ‘LCDF’: “Vino y le tiró el anillo a la esposa por plata”

Noticias Destacadas