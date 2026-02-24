Nicolás Arrieta reaccionó en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez tras su salida de ‘La casa de los famosos’

El pasado 10 de enero, los fanáticos del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez quedaron sorprendidos luego de que se confirmara su fallecimiento a causa de un accidente aéreo que terminó con su vida y la de cinco integrantes de su equipo de trabajo.

La noticia causó dolor y luto durante varios días, pues el hombre era considerado como una de las estrellas colombianas con mayor proyección a nivel internacional gracias a la trayectoria en la que estuvo trabajando a lo largo de las últimas décadas.

Todo esto ocurrió en el mismo periodo en el que algunas de las 23 estrellas más importantes del mundo de la farándula y el entretenimiento se preparaban para hacer su ingreso oficial a La casa de los famosos Colombia, por lo que algunos lograron obtener información de lo sucedido y otros se han ido enterando tras su salida del reality del Canal RCN.

En entrevista con SEMANA, Nicolás Arrieta, reconocido influenciador, creador de contenido y reciente más eliminado de La casa de los famosos Colombia, habló del fallecimiento de la estrella de la música popular y reveló cómo fue el momento en el que se enteró de su muerte.

“Fue muy fuerte, muy duro, demasiado duro. Yeison era un gran artista, una gran persona. La verdad, me enteré antes de entrar a la casa, o sea, como un segundo antes de que me abrieran la puerta porque Manuela preguntó: ‘¿se enteraron de lo de Yeison Jiménez’ y ahí contó. Nosotros lo hablamos en la casa. Estaba impactado con la noticia, fue muy dura", manifestó.

Por otro lado, se sinceró con respecto a las reglas de la casa y a la realidad que se vive dentro del programa al no tener la posibilidad de conocer detalles de lo que ocurre en el mundo exterior en términos generales.

“Que yo sepa, no hay información de nada. O sea, a ti no te dicen nada. A menos de que no sé... creo que si alguien fallece, te dicen, pero no más (...) Es más, no sé ni qué le habrá pasado a Marcela. Yo no tengo ni idea, allá no te llega información de nada. No sabemos nada de afuera. O sea, ya no te dicen nada de nada”, indicó.

Finalmente, explicó la manera en la que la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele se enteró de lo ocurrido y compartió la información.

“Manuela se enteró porque en el lobby del hotel estaban hablando de eso antes de salir. O sea, unas personas que estaban quedándose en el hotel lo dijeron y Manuela llegó a contarnos", afirmó.