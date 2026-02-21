Maiker reaccionó en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez; habló tras salir de ‘La casa de los famosos’

Hace más de cinco semanas, 23 de las estrellas más importantes del mundo del entretenimiento, que aceptaron la invitación de ‘El Jefe’ para hacer parte de otra temporada de La casa de los famosos Colombia, se alejaron completamente de la realidad y se adentraron en el reality más importante de los últimos años en el país.

Uno de los puntos más importantes que rigen la producción indica que tienen totalmente prohibido cualquier tipo de contacto con el mundo exterior; es decir, deben entregar sus teléfonos celulares y despedirse de sus amigos, seres queridos y familiares por el tiempo que logren permanecer dentro de la competencia.

Los participantes del reality no tienen acceso a información del exterior. Foto: Canal RCN

Horas antes de que se diera el esperado ingreso de las celebridades de la versión de 2026, se informó la trágica muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien perdió la vida junto a cinco miembros de su equipo de trabajo tras sufrir un grave accidente aéreo mientras se dirigían a una presentación en la ciudad de Medellín.

Debido al contexto del reality del Canal RCN no todos tuvieron la oportunidad de escuchar las noticias o leer la información que circulaba en redes sociales al respecto, por lo que poco a poco, tan pronto van saliendo del pograma, han ido compartiendo sus opiniones al respecto.

Sara Uribe y Marilyn Patiño reaccionaron en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez: “Me dio un ataque”

En entrevista con SEMANA, Maiker, el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia 3, reveló cuándo se enteró de la muerte del cantante de música popular.

“Me enteré antes de entrar. Ya nos habían quitado los celulares, pero todavía no nos habían quitado la televisión a todos, a unos si. Era como primero unos, después otros. Entonces no sé cómo era la dinámica, pero yo me enteré antes de entrar, otros se enteraron dentro del reality y me imagino que algunos se habrán enterado ahora acá afuera”, aclaró.

Además, hizo una reflexión al respecto y se sinceró con respecto a lo que pensó en el momento:

“Enterarme me hizo pensar qué tipo de cosas más podrían pasar en ese tiempo que yo iba a estar totalmente incomunicado. No solamente en el mundo en general, sino con cosas familiares, cosas con gente cercana de ese tipo. Es algo que de verdad a uno lo pone a pensar en lo que se han convertido las tecnologías a día de hoy y que son, mejor dicho, parte del día a día de todos”, dijo.

Yeison Jiménez murió el 10 de enero del 2026. Foto: Facebook La Red Caracol / Colprensa

“Traumático”: Sofía Jaramillo reaccionó en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez tras salir de ‘La casa de los famosos’

Agregó que puede llegar a ser complicado para quienes duran más tiempo, pues se siente la diferencia al perder la comunicación con información.

“Por ejemplo, los que llegan hasta el final, los que duran cuatro meses sin conocer cualquier información de esas, es algo bastante fuerte y hay que trabajar psicológicamente muy bien para poder regresar a lo que es la realidad”, finalizó.