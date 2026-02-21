Gente

Maiker reaccionó en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez; habló tras salir de ‘La casa de los famosos’

El más reciente eliminado de la producción del Canal RCN habló del fallecimiento del cantante de música popular.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

21 de febrero de 2026, 7:50 p. m.
Maiker habló por primera vez de la muerte de Yeison Jiménez tras su salida de 'La casa de los famosos Colombia 3'.
Maiker habló por primera vez de la muerte de Yeison Jiménez tras su salida de 'La casa de los famosos Colombia 3'. Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos Colombia 3' / Instagram @yeison_jimenez

Hace más de cinco semanas, 23 de las estrellas más importantes del mundo del entretenimiento, que aceptaron la invitación de ‘El Jefe’ para hacer parte de otra temporada de La casa de los famosos Colombia, se alejaron completamente de la realidad y se adentraron en el reality más importante de los últimos años en el país.

Uno de los puntos más importantes que rigen la producción indica que tienen totalmente prohibido cualquier tipo de contacto con el mundo exterior; es decir, deben entregar sus teléfonos celulares y despedirse de sus amigos, seres queridos y familiares por el tiempo que logren permanecer dentro de la competencia.

Tensión y sorpresas: así se vivió la noche de eliminación en La Casa de los Famosos.
Los participantes del reality no tienen acceso a información del exterior. Foto: Canal RCN

Horas antes de que se diera el esperado ingreso de las celebridades de la versión de 2026, se informó la trágica muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien perdió la vida junto a cinco miembros de su equipo de trabajo tras sufrir un grave accidente aéreo mientras se dirigían a una presentación en la ciudad de Medellín.

Debido al contexto del reality del Canal RCN no todos tuvieron la oportunidad de escuchar las noticias o leer la información que circulaba en redes sociales al respecto, por lo que poco a poco, tan pronto van saliendo del pograma, han ido compartiendo sus opiniones al respecto.

Gente

El cantante vallenato Miguel Morales sorprendió a sus seguidores con anuncio desde España: “Si gana nuevamente la izquierda”

Gente

Hijo de Giovanny Ayala reveló nuevos detalles de su secuestro y los maltratos que soportó: “Fue horrible”

Gente

Grupo Niche, Fonseca y Willy García lamentaron la muerte de Willie Colón; dieron duras palabras

Gente

“Puede ser mi último concierto”: el conmovedor discurso de Willie Colón que estremece tras su muerte

Gente

Adiós a Willie Colón: “Dejó huella”, así reaccionan algunos colegas, amigos y seguidores del artista tras conocer su fallecimiento

Gente

¿De qué murió Willie Colón? Se conoce la primera hipótesis tras varios días hospitalizado

Gente

Murió Willie Colón: la canción que marcó un hito para la humanidad y con la que siempre se recordará al “Malo del Bronx”

Gente

Estas son las canciones más icónicas de Willie Colón: de Pedro Navaja a Simón, el gran varón

Gente

Johanna Fadul arremete contra Maiker tras su eliminación de ‘La Casa de los Famosos’

Gente

Colombia sacó al “mueble” de ‘La casa de los famosos’: este es el reciente eliminado

Sara Uribe y Marilyn Patiño reaccionaron en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez: “Me dio un ataque”

En entrevista con SEMANA, Maiker, el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia 3, reveló cuándo se enteró de la muerte del cantante de música popular.

“Me enteré antes de entrar. Ya nos habían quitado los celulares, pero todavía no nos habían quitado la televisión a todos, a unos si. Era como primero unos, después otros. Entonces no sé cómo era la dinámica, pero yo me enteré antes de entrar, otros se enteraron dentro del reality y me imagino que algunos se habrán enterado ahora acá afuera”, aclaró.

Además, hizo una reflexión al respecto y se sinceró con respecto a lo que pensó en el momento:

“Enterarme me hizo pensar qué tipo de cosas más podrían pasar en ese tiempo que yo iba a estar totalmente incomunicado. No solamente en el mundo en general, sino con cosas familiares, cosas con gente cercana de ese tipo. Es algo que de verdad a uno lo pone a pensar en lo que se han convertido las tecnologías a día de hoy y que son, mejor dicho, parte del día a día de todos”, dijo.

Circulan nuevos videos sobre el accidente en el que murió Yeison Jiménez.
Yeison Jiménez murió el 10 de enero del 2026. Foto: Facebook La Red Caracol / Colprensa
“Traumático”: Sofía Jaramillo reaccionó en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez tras salir de ‘La casa de los famosos’

Agregó que puede llegar a ser complicado para quienes duran más tiempo, pues se siente la diferencia al perder la comunicación con información.

“Por ejemplo, los que llegan hasta el final, los que duran cuatro meses sin conocer cualquier información de esas, es algo bastante fuerte y hay que trabajar psicológicamente muy bien para poder regresar a lo que es la realidad”, finalizó.

Más de Gente

El cantante Miguel Morales.

El cantante vallenato Miguel Morales sorprendió a sus seguidores con anuncio desde España: “Si gana nuevamente la izquierda”

Uno de los secuestrados en esta vía fue el hijo del cantante Giovanny Ayala, quien fue liberado semanas después. Al día hay cinco secuestros en este corredor vial que conecta tres departamentos.

Hijo de Giovanny Ayala reveló nuevos detalles de su secuestro y los maltratos que soportó: “Fue horrible”

Grupo Niche, Fonseca, Willy García y Willie Colón.

Grupo Niche, Fonseca y Willy García lamentaron la muerte de Willie Colón; dieron duras palabras

El reconocido salsero falleció el sábado 21 de febrero de 2026.

“Puede ser mi último concierto”: el conmovedor discurso de Willie Colón que estremece tras su muerte

Puerto Rican´s singer Willie Colon accepts the award for Best " Música Afroamericana," during the Lunas of Auditorio Nacional awards ceremony in Mexico City, Wednesday, Oct. 31, 2018. (AP Photo/Claudio Cruz)

Adiós a Willie Colón: “Dejó huella”, así reaccionan algunos colegas, amigos y seguidores del artista tras conocer su fallecimiento

"Con la ayuda de Dios volveré": Willie Colón envía conmovedor mensaje a sus seguidores tras aparatoso accidente

¿De qué murió Willie Colón? Se conoce la primera hipótesis tras varios días hospitalizado

La canción que narró la historia de Simón sigue siendo recordada por su fuerza y emoción.

Murió Willie Colón: la canción que marcó un hito para la humanidad y con la que siempre se recordará al “Malo del Bronx”

Willie Colón, ícono de la salsa.

Estas son las canciones más icónicas de Willie Colón: de Pedro Navaja a Simón, el gran varón

Willie Colón

Murió Willie Colón a sus 75 años: luto en la música por la partida de una leyenda de la salsa

Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi aclara polémica por video junto a sus hijos disfrazados y relacionados con los ‘therians’: “fue sarcástico, una parodia”

Noticias Destacadas