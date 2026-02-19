Colombia sacó al “mueble” de ‘La casa de los famosos’: este es el reciente eliminado

En el más reciente capítulo de La casa de los famosos Colombia se vivió una dinámica nunca antes vista en las tres temporadas que ha realizado el Canal RCN, pues el ‘camión de mudanza’ llegó a recoger a uno de los participantes considerado como ‘mueble’ por parte de los televidentes.

La presentadora Carla Giraldo fue la encargada de dar la noticia y reveló que con un porcentaje del 25.61 %, Maiker fue escogido para abandonar la producción de manera definitiva.

En medio del desconcierto por la situación y desconocimiento de la dinámica, el popular creador de contenido fue despedido por sus compañeros, quienes se mostraron afectados por lo ocurrido, especialmente porque dejaron saber que, desde su punto de vista, era uno de los participantes que más contenido le brindaba al programa.

Por otro lado, por medio de la sección de los comentarios, los fanáticos del reality expresaron sus opiniones y generaron debate con respecto a la implementación de este nuevo método de eliminación.

“Gracias por respetar la decisión del público”; “Muy bien, por fin se hizo justicia y esto se llama karma, fue por ti bebé, Johanna Fadul”; “Ojalá ahora no se vayan a inventar cosas raras para que el man vuelva”; “Esta pequeña parte de mi vida se llama felicidad, se tenía que haber ido hace rato”; “Gol de Colombia”; “Por fin respetaron los votos”; “Viva Colombia, viva Falcao” y “Hasta que RCN decidió escuchar al público”, son algunas de las palabras que se leen.

Johanna Fadul reaccionó a la eliminación de Maiker en ‘La casa de los famosos Colombia 3′

Una de las primeras exparticipantes en reaccionar a lo ocurrido fue Johanna Fadul, quien fue expulsada por ‘El Jefe’ luego de hacerle un comentario racista a Campanita en medio de un posicionamiento de eliminación, pues pese a que se mostró arrepentida por su palabras y se disculpó frente a toda Colombia, Maiker nunca quiso conversar con ella del caso.

“Ay, Maiker, Maiker. No me alegro, aclaro, no tengo nada en contra de él, pero la vida es justa, Maiker”, dijo por medio de sus historias de Instagram.

El mensaje de Beba a Maiker tras su salida del ‘reality’ del Canal RCN

Tras su inesperada salida del programa, Beba de la Cruz se paró frente a una de las cámaras y envió un emotivo mensaje de despedida a Maiker:

“No dejes que nada te detenga o que te baje el animo, tienes mucho por dar (...)eres un teso, eres un berraco, eres el mejor”, mencionó.