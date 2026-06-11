Tras no aceptar los cargos de la Fiscalía, Blessd reapareció para anunciar el nacimiento de su hijo

El cantante paisa de música urbana Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, vive una jornada de contrastes. Este jueves 11 de junio de 2026, el intérprete anunció el nacimiento de su primogénito, Caleb, coincidiendo con el desarrollo de una audiencia judicial en la que la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de secuestro extorsivo agravado atenuado, cargos que el artista y su defensa no aceptaron.

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A través de su cuenta oficial de Instagram, el artista de Itagüí compartió con sus seguidores la llegada de su primer hijo, fruto de su relación con la creadora de contenido y empresaria Manuela Quintero, conocida en plataformas digitales como Manuela QM.

Blessd acompañó la publicación con un carrusel de tres fotografías. En las imágenes se observa al cantante sosteniendo al recién nacido y sosteniendo su mano en la cuna.

“¡Mi hijo está sano y salvo en mis brazos y nunca lo voy a soltar! Hoy es el mejor día de mi vida”, manifestó el cantante urbano.

La publicación generó reacciones inmediatas. Entre los comentarios destacados se encuentra el del creador de contenido Westcol, allegado al artista.

Paralelamente a la noticia familiar, el cantante afronta un requerimiento formal de la justicia colombiana. La fiscal Piedad Estela Mendoza formalizó la imputación de cargos ante el Juzgado 17 Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín.

El caso se originó a partir de una denuncia interpuesta por Andrés Felipe Sánchez, reconocido por desempeñarse como imitador del artista puertorriqueño Ozuna. Según el expediente del ente acusador, los hechos investigados ocurrieron el 1 de junio de 2022 en las instalaciones de un estudio de grabación situado en el sur de la capital antioqueña.

La hipótesis de la Fiscalía señala que la víctima habría sido retenida en contra de su voluntad durante varias horas en medio de una reunión. El objetivo de dicha retención, de acuerdo con la imputación, era presionar al afectado para que firmara un documento donde se comprometía a desistir de realizar presentaciones e imitaciones vinculadas a la marca y nombre de Blessd.

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El ente investigador sostiene que, si bien el cantante no se encontraba físicamente en el sitio, su participación se habría materializado mediante presuntas amenazas efectuadas a través de llamadas telefónicas directas al retenido.

Tras las precisiones solicitadas por el despacho judicial y presentadas por la fiscal del caso, la juez determinó que se cumplían los requisitos legales para la validación de la audiencia. Al cierre de la sesión, tanto Stiven Mesa Londoño como los demás procesados manifestaron de manera expresa su decisión de no aceptar los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación.