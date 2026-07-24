¿En qué va el proceso de Blessd y su mánager Dímelo Jara? Se tomó importante decisión en audiencia

En las últimas horas, el reguetonero Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd, tuvo una nueva cita ante la justicia.

Esta vez, para que se le definiera si iba o no a prisión por el caso en el que se le investiga por el delito de secuestro extorsivo agravado con atenuante.

A su lado estaban su mánager Santiago Jaramillo Morán (Dímelo Jara), la abogada Laura Moreno Restrepo y el abogado Julián David Giraldo Arboleda.

La diligencia judicial se desarrolló ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín, quien debía pronunciarse sobre la libertad de los imputados.

“Ellos me traumatizaron”: Andrés Sánchez, el imitador de Ozuna que tiene a Blessd en la mira de la justicia

El lío judicial para Blessd y su equipo de trabajo comenzó en junio de 2022 cuando los denunció Andrés Felipe Sánchez, un artista antioqueño reconocido por interpretar al puertorriqueño Ozuna en el reality de televisión Yo Me Llamo.

Según ha contado el mismo Sánchez, él estaba apoyando la carrera de un joven de escasos recursos que interpretaba en diferentes discotecas de Medellín un tributo musical al también antioqueño Blessd.

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Pero este, al enterarse, según denunció, lo invitó a un estudio de grabación, en donde habría sido secuestrado, amenazado y obligado a firmar un contrato para que su amigo no continuara interpretando a Blessd.

“Yo nunca he visto una pistola. Yo no soy de la calle. Yo soy del campo, yo soy de vereda. Yo no soy de la calle. Ya ellos me traumatizaron, ¿me entiendes?”, afirmó Sánchez.

Las amenazas, aseguró el imitador de Ozuna, fueron realizadas por Blessd a través de una llamada telefónica.

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La Fiscalía, al considerar de extrema gravedad esos hechos, decidió llamar a imputación de cargos a Blessd y tres personas de su equipo de trabajo señalados por el imitador de Ozuna.

Los investigados negaron cualquier responsabilidad en delito alguno. Se declararon inocentes y rechazaron, por medio de sus abogados, la petición que hizo la Fiscalía de que los enviaran a prisión.

Esa solicitud fue aceptada por un juez de control de garantías, pero el ente acusador y las presuntas víctimas apelaron la decisión, la cual fue resuelta ayer.

La Fiscalía pidió enviar a la cárcel al músico Blessd. Foto: Rama Judicial

Tras estudiar la petición, el juez acogió la tesis sostenida por el equipo de la defensa, entre ellos el abogado Andrés Felipe Arango (foto), y concluyó que los elementos presentados por la Fiscalía no eran suficientes para considerar que Blessd o algunos de sus compañeros tenían que ir a prisión.

Ahora, el paso a seguir es que la Fiscalía avance en la presentación del escrito de acusación, en caso de considerar que cuenta con los elementos probatorios necesarios para tomar esa medida.

Mientras tanto, Blessd, Dímelo Jara y el resto del equipo seguirán en libertad.