ELN intentó atacar con dron explosivo tanques de petróleo en Arauca: había 200 personas en la zona

El miércoles, 22 de julio, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) intentó atacar con un dron cargado con explosivos el campo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, en Arauca, donde habitualmente se encuentran unos 200 trabajadores.

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De acuerdo con la información en poder de SEMANA, esta guerrilla logró ingresar a este campo petrolero con un dron artesanal que no puede ser detectado por los sistemas de seguridad y el objetivo era lanzar los explosivos contra uno de los tanques de almacenamiento de crudo, con capacidad para 100.000 barriles de petróleo.

Sin embargo, por las condiciones climáticas, este dispositivo se estrelló justo antes de llegar al blanco del atentado y los explosivos no se activaron.

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Una vez tuvieron conocimiento del caso, el personal de seguridad activó los protocolos correspondientes y le dio aviso a la Octava División del Ejército Nacional, quienes enviaron al grupo Marte, que es el equipo de antiexplosivos.

“Esa verificación demoró varias horas porque el dron cayó y no se tenía certeza si estaba o no cargado de explosivos. Hasta que las condiciones climáticas lo permitieron, el equipo de antiexplosivos realizó todo y determinaron que eran estos elementos letales”, explicó una fuente consultada por este medio.

Los ataques con drones por parte de grupos armados preocupan a las autoridades. Estos elementos no tienen precisión, ya que su fabricación no es militar y son adaptados para que carguen explosivos. Foto: Colprensa

Las operaciones militares en la zona fueron intensificadas por parte del Ejército Nacional con el fin de poder prevenir hostigamientos o nuevos hechos terroristas.

Hasta la publicación de esta noticia, desde el Ejército Nacional de Colombia no se habían pronunciado y se espera que lo puedan hacer en las próximas horas.