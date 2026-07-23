Tome precauciones, se acercan las lluvias: este es el pronóstico del clima para este 23 de julio

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha presentado el pronóstico del clima para las diferentes regiones del país, que estará vigente durante las próximas 24 horas de este jueves 23 de julio.

Así operaba la red más grande de tráfico de carne de caballo en Bucaramanga: les incautaron 1,4 toneladas

Para Bogotá se espera que en horas de la mañana exita un cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco y probabilidad de lluvias ligeras. Sin embargo, en la tarde se esperan precipitaciones intensas principalmente en las localidades de Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe y San Cristóbal con una temperatura máxima de 18 °C.

Clima en las principales ciudades del país:

Barranquilla: Se esperan cielos de parcial a mayormente nublado con probabilidad de precipitaciones dispersas en la jornada (T. máx.: 33 °C).

Se esperan cielos de parcial a mayormente nublado con probabilidad de precipitaciones dispersas en la jornada (T. máx.: 33 °C). Cartagena: Son posibles condiciones de nubosidad dispersa con lloviznas y lluvias ligeras durante la jornada (T. máx.: 32 °C).

Son posibles condiciones de nubosidad dispersa con lloviznas y lluvias ligeras durante la jornada (T. máx.: 32 °C). Bucaramanga: Se prevén lloviznas y lluvias ligeras en horas de la tarde y la noche (T. máx.: 29 °C).

Se prevén lloviznas y lluvias ligeras en horas de la tarde y la noche (T. máx.: 29 °C). Medellín: Se esperan cielos de parcial a mayormente nublado con probabilidad de lluvias moderadas en la jornada (T. máx.: 31 °C).

Se esperan cielos de parcial a mayormente nublado con probabilidad de lluvias moderadas en la jornada (T. máx.: 31 °C). Tunja: Se pronostican cielos con nubosidad variada y predominio de tiempo seco durante el día (T. máx.: 19 °C).

Se pronostican cielos con nubosidad variada y predominio de tiempo seco durante el día (T. máx.: 19 °C). Cali: Son probables lluvias de ligeras a moderadas durante la jornada, con cielos de parcial a mayormente cubiertos (T. máx.: 32 °C).

Son probables lluvias de ligeras a moderadas durante la jornada, con cielos de parcial a mayormente cubiertos (T. máx.: 32 °C). Popayán: Se esperan cielos de parcial a mayormente nublado con probabilidad de lloviznas dispersas en la jornada (T. máx.: 27 °C).

Por otro lado, para las regiones Caribe y Pacífico, se espera un cielo parcial o mayormente nublado, con una alta probabilidad de lluvias moderadas en horas de la tarde y noche. Las principales zonas afectadas serán parte de Magdalena, Atlántico, Sucre, Córdoba, sur y centro de Bolívar, parte de Chocó y el occidente y centro de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En la región Andina, se tendrá una mañana principalmente seca, pero se prevé un incremento de la nubosidad acompañada de precipitaciones en horas de la tarde y la noche sobre los departamentos de Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Cundinamarca y sur de Huila.

SEMANA revela el posible nuevo lugar donde las disidencias tendrían a decenas de secuestrados en Jamundí

Por su parte, la Orinoquía y la Amazonía presentarán lluvias moderadas, con posibilidades de precipitaciones fuertes, especialmente en horas de la mañana y la tarde en parte de Arauca, Casanare y Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo y oriente de Amazonas.

El Ideam estima que en cuanto a temperaturas se espera tener registros superiores a los promedios de julio en sectores del norte y centro del Caribe, oriente de la Orinoquía y sur de Amazonas.