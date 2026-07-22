Recolectores de basura hicieron macabro hallazgo en plena vía pública de Medellín

La Policía Metropolitana de Medellín informó oficialmente sobre la localización de un cuerpo sin vida en el sector central de la capital antioqueña. El hallazgo se produjo tras una llamada de alerta recibida en la línea de emergencias 123, a través de la cual un ciudadano notificó a las autoridades sobre la presencia de la víctima.

Hallan el cadáver de una colombiana en una nevera en Estados Unidos y el principal sospechoso está prófugo

Luego de la notificación, una patrulla del cuadrante se desplazó a la comuna Aranjuez para verificar la situación. En el sitio, los uniformados dialogaron con operarios de la empresa Empresas Varias de Medellín (Emvarias), quienes realizaban sus labores habituales de recolección de residuos en la zona.

Denuncian que disidencias impiden recoger un cadáver que lleva cinco días tirado en zona rural de Jamundí

Los trabajadores del servicio de aseo manifestaron que, mientras adelantaban sus actividades sobre la vía pública, observaron un cuerpo cubierto con una sábana. Ante la situación, los empleados suspendieron las labores en el punto e informaron de inmediato a las autoridades para que hicieran presencia y acordonaran el perímetro.

Las autoridades confirmaron que, pese a que el cuerpo sin vida fue encontrado cubierto con ropa de cama, esta fue colocada por vecinos del sector y no por los responsables del deseo de la víctima.

La investigación sobre las causas de muerte quedó a cargo del CTI. Foto: Redes sociales:gatonoticiasbogota/Montaje:Semana

Por lo que cualquier material encontrado en la sábana que envolvía el cadáver quedaría en un principio descartado por los profesionales en criminalística e investigación.

Recolección de información y captura del sospechoso

Con el área aislada, las unidades policiales iniciaron el trabajo de campo y entrevistaron a varios ciudadanos que transitaban por el lugar. Los indicios recopilados por los agentes permitieron identificar a una persona de 23 años, señalada por los testigos como una de las presuntas responsables del hecho delictivo.

La víctima está pendiente de ser identificada (foto de referencia). Foto: Getty Images / Ashley Cooper

Posteriormente, la patrulla interceptó al sospechoso en las inmediaciones del sector y procedió con su traslado formal. El hombre de 23 años quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de asumir la investigación y definir su situación jurídica por el delito de homicidio.

Por su parte, los investigadores judiciales adelantaron la inspección del lugar y el levantamiento del cuerpo en la vía. La Policía Metropolitana confirmó que la identidad de la víctima permanece pendiente de verificación, a la espera de las pruebas forenses que adelante el Instituto Nacional de Medicina Legal.