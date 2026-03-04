Nación

Macabro hallazgo en Bogotá: encuentra el cadáver de una persona dentro de una maleta; esto es lo que se sabe

Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer el caso.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
4 de marzo de 2026, 7:52 a. m.
Este es el momento en el que las autoridades realizan el levantamiento del cadáver.
Este es el momento en el que las autoridades realizan el levantamiento del cadáver. Foto: City Tv

Un macabro hallazgo se registró en la madrugada de este miércoles, 4 de marzo, en la localidad de Fontibón, en Bogotá. El cuerpo de una persona fue encontrado dentro de una maleta.

De acuerdo con información de CityTV, los habitantes del sector observaron que había una maleta sospechosa que estaba ubicada en la avenida Ciudad de Cali con avenida Esperanza.

Esta fue la zona en la que fue hallado el cadáver.
Esta fue la zona en la que fue hallado el cadáver. Foto: City Tv

La maleta se hallaba camuflada en el sitio, por lo que los residentes avisaron a las autoridades ante el miedo de lo que pudiera estar en el interior. Una vez llegaron, uniformados confirmaron que se trataba de restos humanos.

De inmediato, un equipo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación hizo presencia en la zona para el respectivo levantamiento y el inicio de las pesquisas para saber qué ocurrió.

Bogotá

Bogotá y la Sabana: clima del día con lluvias ligeras y cielos parcialmente nublados

Bogotá

Conductores del SITP denuncian presuntas irregularidades de seguridad: ladrillos usados para soportar las sillas; “Falta de mantenimiento”

Bogotá

Conductor atropelló y agredió a un policía en Bogotá tras intentar escapar de un puesto de control; todo quedó en video

Vehículos

Así estuvo la movilidad en Bogotá este martes, 3 de marzo: siniestro vial deja un fallecido en el centro de la ciudad

Bogotá

Prepárese para los cortes de luz en Bogotá: estos barrios se quedan sin energía el miércoles 4 de marzo

Bogotá

¿Busca empleo en Bogotá? Unidad móvil llega a Kennedy con más de 8.600 vacantes y postulación gratuita

Bogotá

Feria de empleo exclusiva para mujeres en Bogotá este 4 de marzo: los requisitos para acceder a más de 200 vacantes disponibles

Turismo

Satena amplía sus frecuencias entre Bogotá y Buenaventura: así espera mejorar la conectividad entre ambos destinos

Turismo

Firman nueva alianza para fortalecer el turismo multidestino en Colombia: estos son los detalles

Bogotá

Caos en la autopista Sur: nueva obra genera retrasos en la vía Girardot-Bogotá

Encuentran a una persona muerta en plena calle de Bogotá: video muestra cuando sujetos bajaron el cuerpo de un carro y lo tiraron

Según el medio mencionado, los primeros indicios señalan que el cuerpo presentaba aparentes signos de violencia y, al parecer, correspondería a un hombre.

El oficial de la Guarnición de la Policía de Bogotá, Julio César Botero, confirmó el hallazgo registrado en este punto de la capital del país.

Por el momento se desconoce quién es la víctima.
Por el momento se desconoce quién es la víctima. Foto: City Tv

“Nuestra zona de atención en la localidad de Fontibón encontró, en una zona boscosa, una maleta y, al momento de adelantar las verificaciones, se logra establecer que al interior de esta hay partes de cuerpo humano”, precisó.

Conductor atropelló y agredió a un policía en Bogotá tras intentar escapar de un puesto de control; todo quedó en video

Por el momento, no se tienen mayores detalles sobre qué fue lo que pasó en este caso ni la identidad de la víctima. Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer los hechos.

Este caso se suma al ocurrido hace algunos días en la localidad de Kennedy, donde fue encontrado el cadáver de una persona en plena calle. No obstante, en este hecho hay un video clave que muestra cuando algunos hombres y una mujer descendieron de un carro y abandonaron el cadáver.

Por el momento, tampoco se conocen mayores detalles de lo ocurrido, pero las autoridades ya están trabajando en las investigaciones.

Más de Bogotá

Clima en Bogotá y la Sabana: cielos parcialmente nublados y lluvias ligeras sectorizadas durante la tarde y noche.

Bogotá y la Sabana: clima del día con lluvias ligeras y cielos parcialmente nublados

Según los conductores, esta situación afecta su salud y representaría un riesgo para los usuarios. Existen copias de más de tres videos que así lo evidencian.

Conductores del SITP denuncian presuntas irregularidades de seguridad: ladrillos usados para soportar las sillas; “Falta de mantenimiento”

El hecho se presentó en inmediaciones de la Terminal Salitre.

Conductor atropelló y agredió a un policía en Bogotá tras intentar escapar de un puesto de control; todo quedó en video

El accidente involucra a un vehículo y un peatón.

Así estuvo la movilidad en Bogotá este martes, 3 de marzo: siniestro vial deja un fallecido en el centro de la ciudad

Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de Medellín provocarán cortes temporales del servicio en algunos sectores de la ciudad.

Prepárese para los cortes de luz en Bogotá: estos barrios se quedan sin energía el miércoles 4 de marzo

x

¿Busca empleo en Bogotá? Unidad móvil llega a Kennedy con más de 8.600 vacantes y postulación gratuita

Una convicción genuina por el valor de la mujer desde sus orígenes, que se ve materializada en la generación de oportunidades de trabajo y desarrollo de manera consistente para ellas, es una de las constantes de Eficacia.

Feria de empleo exclusiva para mujeres en Bogotá este 4 de marzo: los requisitos para acceder a más de 200 vacantes disponibles

La ampliación de la troncal de TransMilenio sobre la Autopista Sur, que beneficiará directamente a Soacha, registra un 66,64% de avance al 14 de noviembre de 2025.

Caos en la autopista Sur: nueva obra genera retrasos en la vía Girardot-Bogotá

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y el presidente Gustavo Petro.

Alcalde Galán desmiente a Petro por comentario sobre nivel del embalse Chuza: “Presidente, no es cierto lo que usted dice”

Noticias Destacadas