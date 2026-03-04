Macabro hallazgo en Bogotá: encuentra el cadáver de una persona dentro de una maleta; esto es lo que se sabe

Un macabro hallazgo se registró en la madrugada de este miércoles, 4 de marzo, en la localidad de Fontibón, en Bogotá. El cuerpo de una persona fue encontrado dentro de una maleta.
De acuerdo con información de CityTV, los habitantes del sector observaron que había una maleta sospechosa que estaba ubicada en la avenida Ciudad de Cali con avenida Esperanza.
La maleta se hallaba camuflada en el sitio, por lo que los residentes avisaron a las autoridades ante el miedo de lo que pudiera estar en el interior. Una vez llegaron, uniformados confirmaron que se trataba de restos humanos.
De inmediato, un equipo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación hizo presencia en la zona para el respectivo levantamiento y el inicio de las pesquisas para saber qué ocurrió.
Según el medio mencionado, los primeros indicios señalan que el cuerpo presentaba aparentes signos de violencia y, al parecer, correspondería a un hombre.
El oficial de la Guarnición de la Policía de Bogotá, Julio César Botero, confirmó el hallazgo registrado en este punto de la capital del país.
“Nuestra zona de atención en la localidad de Fontibón encontró, en una zona boscosa, una maleta y, al momento de adelantar las verificaciones, se logra establecer que al interior de esta hay partes de cuerpo humano”, precisó.
Por el momento, no se tienen mayores detalles sobre qué fue lo que pasó en este caso ni la identidad de la víctima. Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer los hechos.
Este caso se suma al ocurrido hace algunos días en la localidad de Kennedy, donde fue encontrado el cadáver de una persona en plena calle. No obstante, en este hecho hay un video clave que muestra cuando algunos hombres y una mujer descendieron de un carro y abandonaron el cadáver.
Por el momento, tampoco se conocen mayores detalles de lo ocurrido, pero las autoridades ya están trabajando en las investigaciones.