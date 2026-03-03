Las autoridades de tránsito de la ciudad de Bogotá se encuentran implementando operativos en diferentes puntos estratégicos con el fin de hacer cumplir las normas de cara a las elecciones legislativas.

Sin embargo, sobre las 4:00 de la tarde de este martes, 3 de marzo, se presentó un caso inusual en medio de un puesto de control que tuvo lugar en inmediaciones de la Terminal Salitre.

De acuerdo con el reporte policial, un conductor atropelló y agredió a un uniformado tras intentar escapar de las autoridades que se encontraban realizando el operativo en el mencionado lugar.

Ojo al dato: ¿habrá ciclovía en Bogotá este domingo 8 de marzo en el marco de las elecciones?

El hecho se presentó cuando el individuo quiso evadir el puesto de control, por lo que su reacción fue escapar de inmediato, pero un policía decidió perseguirlo con su motocicleta y le cerró el paso.

El conductor, al percatarse de la persecución, no se detuvo y arrolló al uniformado, dejando la motocicleta oficial debajo del vehículo que al parecer tenía restricción del pico y placa. El policía salió ileso del incidente debido a que logró saltar antes de que pudiera resultar herido.

Ante esta situación, el oficial inició el proceso correspondiente de detención, pero este conductor puso nuevamente resistencia e intentó escapar, por lo que fue necesaria la intervención de otros policías en el lugar.

#BOGOTÁ. Sobre las 15:30h, de hoy 03MAR, en inmediaciones al Terminal Salitre. El conductor del vehículo evadió puesto de control, un Policia le tira un bolillazo al carro y lo empieza a perseguir, metros mas adelante lo alcanza le atraviesa la moto y el muchacho le echó el carro… pic.twitter.com/WJdThuAnry — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 3, 2026

Las autoridades capturaron a este sujeto, quien deberá responder frente a la Fiscalía General de la Nación por los delitos de violencia contra servidor público y daño en bien ajeno.

“Sobre las 4:00 de la tarde, cerca de la terminal del Salitre, un policía hace el pare a un vehículo particular que hace caso omiso. Cuando el policía lo alcanza, lo atropella con el carro y el uniformado alcanza a saltar de la moto; posteriormente, el uniformado logra reducirlo. El hombre es capturado y será procesado por violencia contra servidor público y daño en bien ajeno”, reportó la Policía de Tránsito de Bogotá.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció por este hecho y respaldó la reacción del policía: “Cualquier agresión contra la Policía es inaceptable y quien la cometa deberá pagar por sus acciones. La Policía vela por la seguridad de los ciudadanos y merece respeto. Gran reacción del policía, todo nuestro apoyo desde la Alcaldía de Bogotá”.