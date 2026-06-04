Macabro hallazgo entre Bogotá y Soacha: autoridades revelaron el impactante estado en el que encontraron tres cuerpos sin vida

Un estremecedor hallazgo tiene en alerta a las autoridades de Soacha y Bogotá. Tres cuerpos sin vida, con aparentes signos de tortura y parcialmente incinerados, fueron encontrados este jueves 4 de junio en una zona rural ubicada en los límites entre ambos territorios.

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El descubrimiento se produjo en la vereda Fusungá, jurisdicción del municipio de Soacha, donde unidades de la Policía y organismos judiciales llegaron tras recibir información sobre la presencia de los cadáveres en un sector apartado.

De acuerdo con el coronel Juan Andrés Gómez Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, las víctimas presentaban evidentes señales de violencia antes de ser quemadas.

“El día de hoy en zona rural del municipio de Soacha, vereda Fusungá, se hallaron tres cuerpos sin vida. Estos cuerpos presentaban señales de tortura y estaban parcialmente incinerados. Se realizaron las labores de policía judicial, acta de inspección al lugar de los hechos y, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se están adelantando los actos urgentes”, señaló el oficial.

#CUNDINAMARCA | Autoridades encontraron tres cuerpos sin vida en los límites entre Soacha y Bogotá. El Coronel Juan Andrés Gómez Ramírez, Comandante Policía Metropolitana de Soacha informó que se encontraban incinerados y con signos de tortura. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/SSkNp7PuYP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 4, 2026

Aunque por ahora no se ha establecido la identidad de las víctimas, ni cuánto tiempo llevaban en el lugar, el caso ha generado gran preocupación debido a la brutalidad con la que fueron encontrados los cuerpos.

Las autoridades adelantan labores de criminalística para determinar quiénes eran las personas fallecidas, las circunstancias de su muerte y si el sitio del hallazgo corresponde al lugar donde ocurrieron los homicidios o si los cuerpos fueron abandonados allí posteriormente.

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La zona donde fueron encontrados los cadáveres es un corredor rural que conecta sectores de Soacha con la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, un punto que históricamente ha sido objeto de preocupación por hechos relacionados con estructuras criminales y disputas entre bandas dedicadas a diferentes actividades ilícitas.

Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación asumieron la investigación para esclarecer uno de los hechos más violentos registrados en los últimos días.