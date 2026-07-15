“Le quitaron el futuro a una familia”: el desgarrador relato del tío del colombiano asesinado por el ICE en Estados Unidos

La muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, tras recibir disparos en un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) el 13 de julio en Maine, sigue generando preguntas sobre la actuación de las autoridades y las circunstancias en las que ocurrió el procedimiento.

Sale a la luz el detalle inédito del agente del ICE que habría disparado contra colombiano en EE. UU.

Mientras la investigación avanza, sus familiares insisten en que detrás del caso hay una historia que no puede reducirse a un expediente judicial.

En diálogo con Caracol Radio, el tío del colombiano, Wilson Guerrero, recordó que Joan Sebastián viajó a Estados Unidos impulsado por el deseo de construir un mejor futuro para su esposa y su hija, un objetivo que, asegura, quedó truncado de la forma más dolorosa.

“Truncaron un sueño y destruyeron una familia. Ese era el sueño de él: sacar adelante a su esposa y a su hija. Estamos esperando qué decisión van a tomar para poder repatriar el cuerpo”, afirmó durante la entrevista con la emisora.

Guerrero aseguró que la noticia golpeó profundamente a todos sus seres queridos, quienes aún intentan comprender cómo un proyecto de vida construido durante años terminó abruptamente en un operativo migratorio.

Joan Sebastian Guerrero killed yesterday in Maine by ICE Gestapo agents , He wasn't trying to run anyone over; he was struck by the ICE car.



ICE shot him in the head, then they dragged him out of the car and handcuffed his corpse to make it look like an arrest.



His 3-year-old… pic.twitter.com/tzf1FsK2rJ — Irlandarra (@martinez_j7902) July 14, 2026

Las preguntas que siguen abiertas

Desde que se conoció el caso, la versión oficial ha estado bajo la lupa. Inicialmente, las autoridades estadounidenses sostuvieron que el agente involucrado disparó después de considerar que el vehículo representaba un riesgo.

Sin embargo, con el paso de los días han surgido nuevas versiones sobre lo sucedido. Una de ellas fue revelada por NBC News, medio que citó a un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según esa versión, los agentes, presuntamente, no tenían como objetivo inicial a Joan Sebastián, pero él coincidía con las características físicas de otro hombre que estaba siendo buscado, un dato que abrió nuevos interrogantes sobre el desarrollo del operativo y la forma en la que terminó involucrado el colombiano.

A ese panorama se sumó una publicación de The Atlantic, que dio a conocer información inédita sobre el agente del ICE que accionó su arma: la investigación identificó al funcionario y expuso que fue incorporado este año al ICE.

Igualmente, el tío aseguró que el joven tenía todos sus documentos al día, por lo que no entienden qué sucedió.

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“Él tenía los permisos que requiere allá para poder trabajar tranquilamente. Él había cumplido tres años de estar allá. Y lo primero que hizo fue adelantar su documentación para evitar lo que sucedió“, aseguró.

Joan Sebastián Durán Guerrero habría sido atacado frente a su hija de tres años de edad. Foto: Tomado de Facebook de Joan Sebastian Durán Guerrero

Una familia que solo quiere respuestas

Mientras las investigaciones continúan en Estados Unidos, la familia de Joan Sebastián afirma que su prioridad ahora es conocer toda la verdad sobre lo ocurrido.

Para sus seres queridos, el joven era un hombre dedicado al trabajo y completamente comprometido con su hogar. Su propósito, aseguran, era brindarles estabilidad económica a su esposa y a su hija, razón por la que había decidido establecerse en territorio estadounidense.

“Mi sobrino era un muchacho, como todos a su edad, con sueños, proyectos para mejorar su vida. Fue algo tan absurdo la forma como sucedió el procedimiento, porque a él en ningún momento lo requirieron para identificarse”, resaltó Guerrero.

Sus familiares esperan que la investigación determine con claridad si el uso de la fuerza estuvo plenamente justificado y que las circunstancias que rodearon la muerte del colombiano sean esclarecidas.