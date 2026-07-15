Marco Rubio se pronunció tras reunión con José Manuel Restrepo y le envió mensaje a Abelardo De La Espriella: “Esperamos con interés”

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció tras su encuentro con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, en la ciudad de Washington.

Así fue el encuentro entre Marco Rubio y el vicepresidente electo de Colombia

A través de su cuenta de X, el funcionario, que es uno de los más cercanos a Donald Trump, señaló: “Fructífera reunión con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, para discutir el futuro de la asociación entre EE. UU. y Colombia”.

En la misma publicación, que acompañó con una foto de ambos, Rubio aprovechó para enviarle un mensaje al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y expresar su interés por trabajar de manera conjunta para los intereses de ambos países.

“Esperamos con interés trabajar con la próxima administración del presidente electo, Abelardo De La Espriella, para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y ampliar los lazos económicos”, complementó.

Restrepo también habló poco después del encuentro y dejó claro que el próximo 7 de agosto, fecha en la que se posesionará el nuevo Gobierno, iniciará una etapa de relación diferente entre Colombia y Estados Unidos.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, reveló el mensaje que enviará a EE. UU.: “Colombia is again open for business”

El vicepresidente electo calificó la reunión como muy “importante”. Destacó, entre otras cosas, que se habló de un compromiso para fortalecer el comercio y la inversión.

Además, hizo referencia a la tarea que tendrá Colombia de luchar contra la inseguridad, especialmente en lo relacionado con el narcotráfico. Asimismo, habló de trabajar en conjunto para ayudar a devolver la democracia en Venezuela.

“El compromiso también del trabajo mancomunado alrededor de lo social, alrededor de garantizarle oportunidades a los más jóvenes. (...) Porque lo social es el punto de partida para seguir manteniendo y fortaleciendo nuestra democracia”, manifestó.