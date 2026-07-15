La molestia de Gustavo Petro por el saludo de integrantes de las Fuerzas Militares a Abelardo De La Espriella: “A nadie más”

Se siguen conociendo detalles de la más reciente sesión del polémico consejo de ministros, que lideró el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. El mandatario lanzó varias pullas al electo Abelardo De La Espriella.

¿Qué pasa si Gustavo Petro no asiste a la posesión de Abelardo De La Espriella?

En uno de los apartes de su intervención, Petro no ocultó su molestia por los saludos que, por parte de integrantes de las Fuerzas Militares, ha venido recibiendo el presidente electo en medio de una agenda que está adelantando de empalmes territoriales.

Situación que se evidenció en una publicación que hizo el mandatario electo en su cuenta de X: “Norte de Santander, me voy feliz después de este encuentro. Con el Tigre, ustedes tienen presidente. Firme por la patria”, allí compartió un video en donde varios uniformados le hacen el saludo característico de la Fuerza Pública.

Frente a ese panorama, el presidente saliente expresó: “Las Fuerzas Militares no dan saludo militar, sino así mismos, a todo quien sea militar, policial, y al presidente que sea el comandante supremo de las Fuerzas Militares, como ordena la Constitución, que por ahora soy yo, a nadie más. Todo lo demás es pura lentejuela, baratería, los civiles no, el saludo militar no es para los civiles”.

Pero esa no fue la única manifestación que hizo Petro en contra de Abelardo De La Espriella, ya que en esa misma reunión del consejo de ministros volvió a insistir en un supuesto fraude en las elecciones, las cuales ganó De La Espriella derrotando al candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda.

“Yo no puedo aceptar un presidente, y por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte, ni darle la mano; allá él que lo diga, pero él sabe por qué, porque eso es un fraude. No se trataría de un fraude de grandes proporciones, sino de 848.000 votos: No es el fraude monumental de cuatro o cinco millones, que sería fácil de encontrar. No. Es un fraude que yo creo que es de 848.000 votos”, recalcó finalmente Gustavo Petro.

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Por último, en una pasada declaración que dio en sus redes sociales, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, señaló que Gustavo Petro e Iván Cepeda estarían detrás de un “golpe de Estado” por desconocer los resultados electorales del pasado 21 de junio.