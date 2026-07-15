Gobierno Petro pide diálogo a Abelardo De La Espriella tras anuncio de ‘tijerazo’ en la Presidencia: “Designe un equipo”

Abelardo De La Espriella, presidente electo, anunció un recorte sustancial en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que le ahorraría a los colombianos cerca de 10.000 millones de pesos anuales. La noticia no cayó bien en la administración saliente de Gustavo Petro y se llamó a la vigilancia.

El plan del nuevo mandatario es borrar consejerías, agencias y dependencias que, a su juicio, duplican funciones. Así las cosas, se trasladarían sus tareas a ministerios y entidades con mandato legal: “Con esta decisión, se proyecta la eliminación de cerca de 229 cargos”.

La particular orden de Abelardo De La Espriella a sus ministros: “Trabajar más y hablar menos”

Una de las dependencias por desmontar será la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. Esa oficina, adscrita al Dapre, respondió a los objetivos del presidente electo, mostró preocupación por el alcance de la decisión e instó a los organismos de control a vigilar las decisiones que se tomarán desde el 7 de agosto en la Casa de Nariño.

En primer lugar, la Unidad reiteró que el Acuerdo de Paz que firmó el presidente Juan Manuel Santos con la extinta Farc-EP no es un compromiso del gobierno de turno, sino una política de Estado con blindaje constitucional; es decir, De La Espriella debe garantizar su cumplimiento al pie de la letra.

¿Qué significa que el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella haga un recorte en el presupuesto del país?

“Ninguna decisión administrativa de reestructuración puede, por sí sola, desconocer este marco constitucional ni desmantelar la institucionalidad creada para hacerlo efectivo. Los anuncios reiterados en ese sentido generan un ambiente de tensión, miedo e incertidumbre, afectan la seguridad jurídica y son propios para ocasionar daños morales y psicológicos, así como riesgos para la integridad personal de los firmantes del acuerdo final”, se reseñó en un comunicado.

En el mismo texto, la Unidad llamó a la ciudadanía a “mantenerse vigilante en la defensa del derecho a la paz” y pidió a la administración De La Espriella que designe un equipo para dialogar: “Las puertas de esta Unidad y de los territorios permanecen abiertas para contribuir a un proceso de empalme que preserve esta ruta de esperanza para Colombia”.