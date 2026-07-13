Abelardo De La Espriella anuncia la eliminación de 229 cargos en la Presidencia, entre ellos varias consejerías; estas son

El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció una profunda reestructuración de la Presidencia de la República para el periodo 2026-2030, una reforma con la que busca reducir la burocracia, eliminar entidades que considera duplicadas y convertir la Casa de Nariño en un centro de coordinación ejecutiva con una estructura más austera y enfocada en resultados.

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Durante la presentación de su plan de reorganización administrativa, De La Espriella aseguró que su gobierno eliminará cerca de 229 cargos dentro de la Presidencia, una decisión que, según sus cálculos, permitirá un ahorro cercano a los 10 mil millones de pesos al año. De acuerdo con el mandatario electo, esos recursos serán redirigidos a programas que beneficien directamente a la ciudadanía.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Juan Carlos Sierra

“La Presidencia tendrá una planta de personal sin cargos para pagar favores políticos ni cuotas burocráticas”, afirmó, al explicar que su objetivo es dejar atrás una estructura que, en su opinión, ha incrementado el gasto público sin generar mejores resultados para los colombianos.

Como parte de la reforma, desaparecerán varias consejerías presidenciales cuyas funciones serán trasladadas a ministerios y entidades que ya cuentan con competencias legales sobre esos asuntos. Entre ellas se encuentra la Consejería para la Reconciliación Nacional, cuyas responsabilidades serán asumidas por los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores.

También será eliminada la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Sus funciones pasarán a ser desarrolladas por los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa, con el propósito de evitar duplicidades administrativas y fortalecer la rendición de cuentas.

El presidente electo también anunció la eliminación de varias agencias adscritas a la Presidencia, argumentando que sus funciones ya son desempeñadas por otras carteras del Gobierno Nacional, por lo que mantenerlas representa sobrecostos para el Estado.

En contraste, la actual Consejería Presidencial para las Regiones no desaparecerá, sino que será transformada en una Gerencia de las Regiones.

Según explicó De La Espriella, esta nueva dependencia tendrá un perfil eminentemente ejecutivo y estará encargada de coordinar la relación entre el Gobierno Nacional y los alcaldes y gobernadores, además de hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos con los entes territoriales.

Abelardo De La Espriella anunció diversos cambios tras su posesión. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Otra de las modificaciones anunciadas será la eliminación de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final. Sus funciones serán trasladadas al Comisionado Nacional de Seguridad. Asimismo, el mandatario confirmó que desaparecerá la figura del Alto Comisionado para la Paz.

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Sobre este último punto, De La Espriella afirmó que durante su administración no habrá nuevos procesos de negociación bajo el modelo que calificó como “falsa paz”. En ese sentido, aseguró que, a partir del 7 de agosto, la prioridad de su gobierno será fortalecer la seguridad de los ciudadanos y desmontar los mecanismos que, según sostuvo, han favorecido la impunidad.