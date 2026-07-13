¿Pelea en el Pacto Histórico? El ministro Daniel Rojas critica a Alfredo Mondragón por persecución a la gobernadora del Valle

Un nuevo roce entre simpatizantes del Pacto Histórico se dio este fin de semana a través de las redes sociales, luego de que el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, le enviara un mensaje al congresista Alfredo Mondragón, haciéndole un llamado por la persecución a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, tras salir de una conciliación.

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En la publicación de Mondragón se observa cómo el congresista la aborda a la salida de una diligencia judicial y empieza hostigarla durante más de 2 minutos mientras ella camina con su esquema de seguridad. Todo el tiempo le está diciendo que “no le gusta la democracia” y le asegura que no se le va a “arrodillar”, luego de que no se diera la conciliación.

Tras el video, el ministro de Educación le respondió en la red social X, calificando los sucedido como una “persecución” contra la mandataria del Valle e incitando a que el debate se realice con mayor altura.

“Debo decir, a riesgo de ser impopular, que la política se degrada cuando el debate es reemplazado por la persecución con un celular en la mano“, señaló Rojas Medellín en su mensaje al congresista del Pacto Histórico.

El funcionario, también del Pacto Histórico, señaló que él fue “víctima de esta bajeza por parte de la congresista Juvinao”, por lo que considera que “hostigar a quien piensa distinto para arrancarle una reacción y convertirla en contenido para ganar likes en redes es degradante”.

“No es ejercer control político, más bien es convertir la deliberación democrática en un espectáculo. Un show vacío e insulso, como le pasó a Juvinao, es la confesión de perder el debate en el terreno de las ideas”, manifestó el ministro de Educación.

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Rojas Medellín insistió en que “la confrontación de ideas exige estudio, argumentos, evidencia y rigor. Las y los dirigentes de izquierda debemos convencer por la fuerza de nuestras razones, no por la cantidad de reproducciones que conseguimos provocando a nuestros contradictores”.

Finalmente, calificó lo hecho por Mondragón como un “tipo de violencia”, de la cual consideró que “la derecha lo hace a toda hora, le queda bien porque son anodinos, deficientes para argumentar. Nosotros debemos mostrar mayor altura”.