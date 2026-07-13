Así le fue a Petro en nuevo ranking de presidentes latinoamericanos mejor valorados: lo supera Daniel Ortega de Nicaragua

En las últimas horas, la firma internacional CB Global Data reveló el ranking de presidentes latinoamericanos mejor valorados durante el mes de julio.

Al revisar el escalafón revelado por dicha firma, el presidente Gustavo Petro pasó del puesto 14 al 12, entre 18 mandatarios de América Latina a quienes les midieron su imagen, tanto positiva como negativa.

El mes pasado, en junio, Petro obtuvo una imagen positiva del 36.5 %, según CB Global Data. Entretanto, la más reciente medición ubicó al mandatario colombiano con un 39.4 %.

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Por otra parte, al revisar la imagen negativa del presidente Petro según dicha firma internacional, el jefe de Estado colombiano alcanzó un 57.7 % en julio.

Llama la atención que, al revisar la imagen positiva que miden de los presidentes en el CB Global Data, Petro salga superado por el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, quien se ubica en el puesto 11 (40.2 %), una posición por encima del jefe de Estado de Colombia (12).

Entretanto, al examinar cuáles fueron los presidentes mejor valorados en el ranking de julio, aparecen Nayib Bukele de El Salvador, quien encabeza este mes con el 67,4 % de imagen positiva y sigue liderando el escalafón, comparado con junio; en segundo lugar se ubica Claudia Sheinbaum de México con un 65,1 %, y completa el podio Laura Fernández de Costa Rica, con 55,5 % de aprobación.

Respecto al otro extremo del ranking de CB Global Data, los presidentes latinoamericanos con peor imagen pública en sus respectivos países son: Delcy Rodríguez de Venezuela, quien se ubica en el último lugar con un 22,7 % de imagen positiva, seguida por José María Balcázar de Perú, con un 23,0 %, y luego Bernardo Arévalo de Guatemala con un 30,8 % de aprobación entre sus ciudadanos.

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“En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto de la medición anterior, el presidente que registra el mayor crecimiento es José María Balcázar de Perú, con una suba de +4,8 puntos porcentuales. En contraste, Delcy Rodríguez de Venezuela presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de -6,8 puntos porcentuales respecto de la medición del mes pasado”, resaltaron en el informe emitido por CB Global Data.

A continuación, las gráficas completas del escalafón de CB Global Data:

El top 10:

Los 10 primeros, según la firma CB Global Data. Foto: CB Global Data.

Los presidentes que cierran el ranking: