Gustavo Petro se refiere al plan de Abelardo De La Espriella para el 7 de agosto: “Ordeno que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República”

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, ha manifestado siempre su intención, desde que estaba en la campaña electoral, de posesionarse en una guarnición militar, con el objetivo de rendirles un homenaje a los soldados y policías del país.

Los detalles de la inédita posesión de Abelardo De La Espriella, que sería en una guarnición militar. ¿Quién puede aprobarla?

De La Espriella podría convertirse en el primer presidente en la historia reciente de Colombia en realizar su posesión por fuera de la Plaza de Bolívar, donde generalmente se hace el cambio de administración cada cuatro años.

Para eso, la Cámara de Representantes y el Senado de la República deben aprobar una proposición que autorice a realizar este cambio de escenario, ya que el Gobierno del presidente Gustavo Petro se negó a aceptar la solicitud.

En una carta firmada por José Raúl Moreno, jefe del despacho presidencial, se notificó al equipo de Abelardo De La Espriella que no podría tomar posesión como primer mandatario en una guarnición militar.

Precisamente, el jefe de Estado publicó este domingo, 12 de julio, un mensaje en su cuenta de X, en la que volvió a oponerse a la idea que plantea el presidente electo de Colombia para el próximo 7 de agosto.

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