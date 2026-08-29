Sigue el desmonte de la Paz Total de Petro: Gobierno De La Espriella revoca a Armando Novoa como negociador

El Gobierno De La Espriella sigue tomando decisiones para desmontar la Paz Total que creó el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Esta vez, el Ejecutivo expidió una resolución con la que revocó a Armando Novoa de su rol como negociador de Petro en procesos de paz.

Novoa se venía desempeñando en el anterior gobierno como jefe de la delegación en los diálogos con las disidencias de las Farc conocidas como la Coordinadora Nacional - Ejército Nacional Bolivariano y la Segunda Marquetalia, participando en la dirección de mesas de negociación y en la defensa de la política de Paz Total.

La paz total de Petro no va más. Presidente De La Espriella desmonta mesas de diálogo con tres grupos ilegales

El Gobierno De La Espriella explicó en la resolución que desde el 9 de julio de 2025, la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera, manifestaron desligarse del nombre de la Segunda Marquetalia y se autodenominaron Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Por ese tipo de situaciones que fraccionaron los esfuerzos de paz, el Gobierno recordó que el presidente de la República tiene la potestad constitucional de para decidir cómo, cuándo y con quiénes adelanta negociaciones para el desarme y la desmovilización de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, con la meta de lograr una convivencia pacífica.

Sin embargo, destacó por medio de actos administrativos de agosto de 2026, se revocó el reconocimiento de los representantes de ese grupo armado organizado como negociadores y de paz y se terminó la mesa de diálogos con ese grupo armado ilegal.

El presidente De La Espriella confirmó en esa decisión que todas esas circunstancias le permitieron tomar la decisión de revocar la calidad de jefe Negociador del Gobierno a Armando Novoa García ante la mesa de diálogos con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano.

La resolución hace parte de un paquete de medidas que también le pusieron fin a las mesas de negociación que montó el gobierno del expresidente Petro para buscar la paz con las las disidencias del Estado Mayor, las Autodefensas Conquistadoras de Colombia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Justo esa última estructura criminal es con la que Armando Novoa intentó negociar a través de la Paz Total que impulsó el presidente Petro durante sus cuatro años de gobierno y que dejó muy pocos frutos pero graves consecuencias con la expansión de estructuras armadas.