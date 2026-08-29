Mamá de Lucas, el niño que pidió ayuda para no morir, envió mensaje a Abelardo De La Espriella: “Ese es el presidente que necesitamos”

El caso de Lucas Francesco Murillo García ha generado conmoción y numerosas muestras de solidaridad en Colombia debido a la situación de salud que enfrenta. El menor, de siete años y residente en Cúcuta, ha tenido que someterse a tres cirugías de corazón abierto.

Ante las dificultades para acceder a la atención médica, Lucas decidió grabar un video pidiendo ayuda al presidente para poder seguir con su tratamiento.

Habla Luis Alfredo, papá de Lucas, el niño que le pidió ayuda al presidente para no morir: “Las esperanzas se estaban yendo”

Andrea García, madre del menor, en diálogo con SEMANA, expresó su agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas. Además, destacó la rápida respuesta del Gobierno ante el llamado de Lucas y el contacto directo que tuvo con la ministra de Salud después de “estar esperando que la Nueva EPS nos autorice y ahora, ver que se nos están abriendo las puertas nos alegra muchísimo”.

La madre de Lucas también explicó algunas de las principales dificultades que han enfrentado con la Nueva EPS.

Según relató, aunque la entidad les entregaba autorizaciones para recibir atención en instituciones como la Fundación Valle del Lili y la Fundación Cardiovascular, al momento de solicitar las citas les informaban que no existían convenios vigentes con la EPS.

He dado una instrucción inmediata a la ministra de Salud, Ana María Vesga: ponerse personalmente al frente del caso de Lucas Francesco Murillo García, el niño de 7 años de Cúcuta que necesita atención médica urgente.



No podemos permitir que un niño tenga que decir “yo no me… pic.twitter.com/tsehjP7IEk — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 29, 2026

“Me decían que ellos no tenían contratación. Entonces, yo les comentaba: pero es que yo tengo la autorización”, contó.

Ante estas dificultades, la familia intentó recurrir a una tutela, pero al no encontrar una solución efectiva, decidieron publicar el video en el que Lucas pedía ayuda: “Una tutela ya no lo ampara a uno”, señaló Andrea. La grabación tuvo una amplia acogida y permitió que su caso recibiera mayor atención.

Además, la madre de Lucas contó a SEMANA que fue el propio niño quien le propuso buscar al presidente para pedirle ayuda, con una simple pregunta: “Mamá, ¿tú tienes el número del del presidente?”. Aunque ella no tenía su número, ambos decidieron recurrir a las redes sociales.

Así, organizaron el mensaje y, en aproximadamente una hora y media, lograron grabar y preparar el video que posteriormente publicaron.

Lucas Francesco Murillo García, de siete años, enfrenta una grave cardiopatía y necesita avanzar con urgencia en el proceso para un trasplante de corazón. Foto: API- Semana

¿Qué va a pasar ahora con Lucas?

La mamá de Lucas explicó que, si todo sale según lo previsto, el menor viajará en una aerolínea comercial hacia la Fundación Cardiovascular, tal como solicitaron para evitar el impacto de una ambulancia aérea “porque para el niño es más traumático”.

Una vez allí, le realizarán los exámenes y laboratorios necesarios. Su familiar también aclaró que entiende que este es apenas el comienzo de un proceso y que los estudios determinarán cuáles serán los siguientes pasos en su tratamiento.

Finalmente, Andrea le mandó un mensaje de agradecimiento al presidente Abelardo De La Espriella por intervenir en el caso de su hijo, tomar en serio su situación y dedicar tiempo para atender su llamado. También aseguró que su familia ora diariamente por él y destacó que su respuesta les devolvió la esperanza en medio de las dificultades que enfrentaban.

“Le diría que muchísimas gracias por esa intervención que ha hecho, por habernos tomado en serio, por regalarnos su tiempo en ese mensaje que hizo. Además, le agradecería porque ese es el presidente que necesitamos, la verdad, porque no veíamos cómo levantar la cabeza”, concluye la mamá del niño.