Gobierno De La Espriella designó a la coronel Amparo López Pico como directora del Hospital Militar Central

El Gobierno nacional, mediante el Decreto 1331 de 2026, expedido el 28 de agosto, oficializó el nombramiento de la coronel Amparo López Pico como nueva directora general del Hospital Militar Central.

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La oficial asumirá el cargo de Director General de Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa, Código 1-2, Grado 23, luego de que se determinara que cumple con los requisitos establecidos para desempeñar esta función.

El nombramiento empezará a regir a partir de la fecha de expedición del decreto y fue dispuesto por el presidente Abelardo De La Espriella, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales.

Hospital Militar Central Foto: Esteban Vega

La decisión también establece la comunicación del acto administrativo a través del Viceministerio de Veteranos y del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa (GSED), así como a la propia coronel López Pico y al capitán de navío John Oswaldo Sánchez Anzola. Con esta medida, además, queda derogado el artículo 2 del Decreto 1042 del 5 de agosto de 2026.