Presidente Abelardo De La Espriella dará alocución este 30 de agosto: ¿De qué hablará?

La Comisión de Regulación de Comunicaciones confirmó la alocución del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para este domingo, 30 de agosto, a partir de las 7:00 de la noche.

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De acuerdo con una comunicación enviada a los canales de televisión nacionales, tanto públicos como privados, y a los concesionarios de los espacios de programación, la intervención durará cerca de media hora.

“De manera atenta, les informamos que el Señor Presidente de la República, Doctor Abelardo De La Espriella, se dirigirá al país, el día domingo 30 de agosto de 2026, a partir de las 7:00 p.m”, señala el documento.

Además, les pide estar atentos a la señal de Canal Institucional a partir de las 7:00 de la noche para realizar el enlace cuando inicie el Himno Nacional.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones confirmó la alocución del presidente Abelardo De La Espriella. Foto: CRC

El documento resalta que los temas específicos de la alocución girarán en torno a Defensa y Seguridad Nacional y la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

“Medidas implementadas por el Gobierno Nacional para garantizar el orden público, la defensa y protección de la Nación y la continuidad de la respuesta del Gobierno durante las fases de recuperación y reconstrucción,” se lee.