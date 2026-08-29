La confesión médica del nuevo contralor general, Jorge Laverde

El recién posesionado contralor general, Jorge Laverde, confesó que padece de apnea del sueño crónica, un trastorno en el cual la respiración se interrumpe o se vuelve muy superficial. En diálogo con SEMANA, dijo que duerme acompañado de un CPAP, un dispositivo que carga y que posee una máscara que le permite descansar.

Abelardo De La Espriella posesionó a Jorge Laverde como contralor general

“Hace cinco años me detectaron apnea porque me mantenía muy irritado y no dormía bien. Tenía hasta 56 apneas por minuto”, relató. En ocasiones debe levantarse y tomar agua. Como si fuera poco, su esposa también padece la patología. A los dos les tocó hacer de todo para que su EPS les entregara las máquinas en medio de la crisis del sector de la salud. “Juntos dormimos con los aparatos y eso mejoró la relación; ninguno molesta al otro”, contó.