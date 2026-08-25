Abelardo De La Espriella posesionó a Jorge Laverde como contralor general

En un evento realizado en La Dorada, Caldas, de donde es oriundo el nuevo contralor general, el presidente Abelardo De La Espriella posesionó al Jorge Eliécer Laverde en la entidad de vigilancia en la que estará al frente durante los próximos cuatro años.

Contralor Jorge Laverde designó a Francisco José Chaux como su vicecontralor general; estará a cargo del empalme

“Colombia no puede seguir tolerando que cerca de 50 billones de pesos al año se extravíen en los laberintos oscuros de la corrupción. Esa cifra no es un informe técnico ni frío, equivalen a más de 10.000 colegios de alta calidad que no se construyeron, a cientos de hospitales sin insumos vitales, a miles de kilómetros de vías terciarias que dejaron aislados a nuestros campesinos”, aseguro Laverde.

El contralor general dijo que eso se acabará con su gestión y que se enfocará en ser una contraloría preventiva y tecnológica, además de insistir en la descentralización, una idea que ha recalcado el presidente Abelardo De La Espriella y razón por la cual se realizó este evento en La Dorada.

Laverde dijo que se rodeará de los mejores, de mentes “brillantes”, y de profionales capaces para hacer una buena gestión al frente de la entidad. “Defenderé el patrimonio de Colombia hasta el último día de mi mandato”, aseguró el contralor.

Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella le pidió a Laverde ejercer una defensa de los recursos públicos de los colombianos “sin matices”.

El mandatario destacó la trayectoria profesional de Laverde. Dijo que se trazó metas y las ha venido construyendo paso a paso. “Una carrera que hoy lo tiene en una de las más altas dignidades del Estado”, afirmó.

El presidente Abelardo De La Espriella dijo que junto a la Contraloría cuidarán de los recursos públicos de los colombianos. Foto: Presidencia

De La Espriella anunció que durante su mandato se enfocará en hacer que el río Magdalena sea “la arteria principal de la patria” y que lo hará con voluntad política y la “ayuda de Dios”.

“Vamos a hacer navegable nuestro río desde el kilómetro 0 en Bocas de Ceniza en Barranquilla hasta el kilómetro 631 en Barrancabermeja”, dijo el mandatario.

El presidente se refirió a lo sucedido en el pasado gobierno y denunció que los dineros habrían quedado en manos de cabecillas de grupos criminales y que esos recursos eran los que se iban a destinar para atender la emergencia tras el terremoto.

“Contratos amañados, manejos a todas luces irregulares, en entidades públicas y redes organizadas de corrupción, cercanas a la Casa de Nariño, al Legislativo, que se valieron del poder para llenar sus alforjas, eso no va a quedar en la impunidad y usted será prenda de garantía junto al Gobierno nacional para ello” querido contralor", afirmó De La Espriella.