Abelardo De La Espriella le declara la guerra a la coca: si funciona, este sería el químico que reemplazaría el glifosato para fumigar

Desde la campaña presidencial, Abelardo De La Espriella fue claro en que no habría ninguna concesión en la guerra contra la coca. SEMANA confirmó que el gobierno comenzará a utilizar un nuevo herbicida, distinto al glifosato, que fue prohibido por la Corte Constitucional hace unos años, previo a la firma del Acuerdo de Paz con las Farc.

La sustancia será el glufosinato de amonio. Y será utilizada en un plan piloto para demostrar técnica y científicamente a las autoridades que funciona y cumple los requisitos que se han establecido por la Corte para evitar daños al medioambiente y a la salud de las personas.

El 7 de Agosto, durante su posesión, el presidente había confirmado el regreso de las fumigaciones aéreas. Lo hizo desde el Batallón Pichincha en su primer discurso en el poder.

“La erradicación de los cultivos ilícitos por todas las vías será posible, es una prioridad nacional. La coca no se combate con estadísticas maquilladas ni con mapas manipulados, sino arrancándola de la tierra donde hoy alimenta la violencia y el crimen. Voy a implementar con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente”, aseguró ese día.

*En desarrollo…