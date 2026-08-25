Atacan a bala camioneta de líder del Pacto Histórico en Santa Marta; la mujer resultó ilesa

La noche del lunes 24 de agosto fue atacada a bala la camioneta en la que se movilizaba una líder del Pacto Histórico en Santa Marta, Magdalena. Naylea Barros iba en compañía de una familiar cuando desconocidos abrieron fuego contra el vehículo en el que se movilizaba por el puente conocido como Minuto de Dios e iba hacia el barrio Bavaria.

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Por medio de las redes sociales, la también comunicadora social rechazó este atentado a bala y pidió a las autoridades que investiguen para que den con los responsables de este nuevo hecho de violencia.

“Afortunadamente y por la obra de DIOS estoy viva, pero este hecho se suma a más de tres meses de amenazas, hostigamientos e intimidaciones que también han recaído sobre personas cercanas a mí. Rechazo categóricamente cualquier forma de violencia y exijo a las autoridades una investigación exhaustiva, el esclarecimiento de los hechos y garantías para mi seguridad y la de mi familia”, precisó.

De igual manera, envió mensaje a todos los colombianos: “Me rehúso a creer que este país ha preferido el odio por encima de la vida. La violencia no puede ser utilizada para silenciar a quienes pensamos diferente. Seguiré ejerciendo mi labor periodística, política y social, porque defender la vida, la democracia y la dignidad, no puede ser motivo de persecución. #SOSsantamarta No vamos a retroceder”.

La congresista María Fernanda Carrascal se pronunció por medio de su cuenta en X rechazando este tipo de violencia en contra de las mujeres. “Rechazo rotundamente el atentado contra la vida de nuestra compañera @NayleaBarros en Santa Marta. Naylea no es una dirigente cualquiera: fue candidata a la Cámara por el Magdalena y, con 15.625 votos, fue la mujer más votada de la lista del Pacto Histórico en el departamento”.

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Al mismo tiempo, agregó: “Cuando se atenta contra una mujer que decidió hacer política, se intenta también enviar un mensaje al resto: hagan política con miedo, cállense, retrocedan. Y ahí es donde algunos discursos de la extrema derecha se vuelven especialmente peligrosos”.

Por su parte, Norma Vera Salazar, defensora de los derechos humanos también rechazó lo sucedido y pidió al alcalde Carlos Pinedo que avance con las investigaciones del caso.

“Naylea es una dirigente feminista de amplia trayectoria, arraigo territorial y reconocido compromiso con las causas sociales. Sus denuncias sobre la contratación pública constituyen un ejercicio legítimo de control político y ciudadano. Ninguna mujer puede ser castigada ni puesta en peligro por denunciar, preguntar o disputar democráticamente el poder”, dijo.

Desde la Policía Metropolitana de Santa Marta avanzan con las investigaciones del caso que ha generado temor entre los residentes de la capital del Magdalena.