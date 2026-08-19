Cinco planes gratis para hacer en Santa Marta y aprovechar al máximo una visita de pocos días

Santa Marta es una de las ciudades que más llama la atención de los viajeros en el Caribe colombiano. Es un destino que se vive a través de sus sabores, paisajes y tradiciones.

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El portal oficial Colombia Travel indica que uno de sus mayores atractivos es la variedad de escenarios que concentra en un mismo lugar: montañas cubiertas de vegetación, playas de aguas azules, el sol del Caribe y la imponente Sierra Nevada de Santa Marta, cuyos picos nevados contrastan con el paisaje costero.

Su oferta turística es amplia. Es posible pasar de una jornada en la playa a recorrer espacios naturales, observar aves, conocer el patrimonio histórico de la ciudad o acercarse a la riqueza cultural de los pueblos indígenas de la región. Dado que hay planes para todos los gustos, hay algunos de ellos que pueden hacerse de forma gratuita y sacar un buen provecho del viaje sin tener que gastar de más.

El centro histórico es uno de los mayores atractivos de Santa Marta. Foto: Getty Images

Visita a la Casa Marina

En pleno Centro Histórico de Santa Marta, se encuentra la Casa Marina, un espacio que combina cultura, entretenimiento y emprendimiento local. Allí es posible conocer productos elaborados por marcas y artesanos de la región, además de encontrar una programación que incluye actividades culturales, exposiciones, talleres y presentaciones musicales, según Visit Santa Marta. El lugar también ofrece un ambiente agradable para contemplar el atardecer.

Recorrer el Banco de la República

Para quienes disfrutan de la historia y la cultura, una alternativa es visitar el Banco de la República, espacio en el que se desarrollan diferentes actividades culturales y educativas. Sus espacios están orientados a acercar a residentes y visitantes al patrimonio, el conocimiento y la historia de la región. Es una buena alternativa para quienes quieren incluir un componente cultural en su recorrido por la ciudad.

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Museo del Oro Tairona

La Casa de la Aduana, donde funciona el Museo del Oro Tairona, es otro de los lugares que vale la pena conocer. Allí los visitantes pueden acercarse a la historia y al patrimonio de los pueblos indígenas de la región, así como descubrir parte de la riqueza cultural del Magdalena, Santa Marta y la Sierra Nevada. Información del Banco de la República indica que allí se exhiben más de 560 objetos arqueológicos y etnográficos. La propia casa es una construcción del siglo XVIII que ha sido testigo de la larga historia de la ciudad.

Playa Cabo Tortuga, en Santa Marta. Foto: Cortesía - Tripadvisor

Playa Tortuga

Si la idea es pasar una tarde al aire libre, Playa Cabo Tortuga puede ser una alternativa para compartir en pareja, con amigos o en familia. Ubicada en el sector de Pozos Colorados, en la vía hacia el aeropuerto, la playa ofrece un ambiente tranquilo para sentarse sobre la arena, conversar y contemplar el paisaje. Uno de sus principales atractivos es el atardecer, que convierte este espacio en un escenario ideal para disfrutar del final de la jornada frente al mar.

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Atardecer en La Marina

Uno de los espectáculos naturales que no debería faltar en una visita a Santa Marta es observar el atardecer frente al mar. La Marina de Santa Marta es uno de los puntos desde donde se puede contemplar cómo el cielo cambia de tonalidades mientras el sol desaparece sobre el horizonte. Además de ser un plan sencillo y sin costo, es una buena manera de cerrar el día recorriendo el Centro Histórico y disfrutando del ambiente caribeño que caracteriza a la ciudad.