Muchas ciudades del mundo se han consolidado en diferentes listados y rankings internacionales entre las mejores por diversas razones que las hacen llamativas para visitar y conocer.

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La reconocida revista internacional de cultura y entretenimiento Time Out, por ejemplo, realiza cada año mediciones de las mejores ciudades del mundo con el fin de ofrecerles a viajeros y residentes una guía sobre los destinos urbanos que destacan por su calidad de vida, cultura, gastronomía, entretenimiento y experiencias.

En este marco, la publicación seleccionó la mejor ciudad para la generación Z, que corresponde a las personas nacidas entre 1997 y 2012 y que se caracterizan por haber crecido en un entorno marcado por internet, los teléfonos inteligentes y las redes sociales, por lo que suele considerarse la primera generación plenamente nativa digital.

Turistas disfrutan en las calles de Tokio. Foto: Getty Images

Como parte de sus análisis, Time Out junto con Intrepid Travel elaboraron un listado de las mejores ciudades para esta generación Z, no solo para visitarla, sino para vivir. A partir de la gran encuesta que realiza sobre las mejores ciudades del mundo para visitar en 2026, se escogieron las respuestas de los menores de 30 años, incluyendo solo la ciudad con la puntuación más alta en cada país, para determinar en dónde les gustaba vivir.

Tokio, elegida por los jóvenes de la generación Z

Con base en eso, las mediciones determinaron que Tokio fue la capital seleccionada por estos jóvenes como la mejor para vivir o visitar. De acuerdo con la propia publicación, esta ciudad japonesa reúne varias de las condiciones que buscan estas personas.

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En la lista de razones se incluye que cuenta con un sistema de transporte eficiente y amplias posibilidades para desplazarse caminando, además de una variada oferta cultural y opciones de alojamiento.

A esto se suman iniciativas como “Welcome Youth”, que permite a los menores de 18 años acceder gratuitamente a determinadas exposiciones durante la primavera. En materia de entretenimiento, la ciudad ofrece numerosas alternativas para disfrutar de la noche, desde sus reconocidos bares y clubes hasta karaokes, baños públicos abiertos las 24 horas y centros deportivos como Spo-cha, donde es posible practicar actividades como bolos, ping-pong y dardos.

Tokio es una de las ciudades admiradas por los jóvenes. Foto: Getty Images

De acuerdo con Time Out, este destino se ubicó en el primer lugar del ranking de 2026 gracias, entre otros aspectos, a sus elevados niveles de felicidad entre los jóvenes.

Los resultados indican que el 100 % de los encuestados de la generación Z afirmó encontrar alegría en las experiencias cotidianas. La vida nocturna también obtuvo una valoración favorable, aunque en este aspecto los jóvenes consideran que los altos costos de los planes nocturnos siguen siendo un factor por mejorar, pues solo el 33 % consideró que las opciones nocturnas de la capital japonesa son asequibles.