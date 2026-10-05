Pico y placa en Cali del 5 al 11 de octubre: revise qué placas tienen restricción

La Alcaldía de Santiago de Cali ha emitido la nueva medida de pico y placa que será implementada durante la semana del 5 al 11 de octubre.

Pico y placa en Bogotá esta semana: 05 de octubre al 11 de octubre

El objetivo de la administración del alcalde Alejandro Eder es brindar una restricción que ayude a mejorar la movilidad y prevenir siniestros viales en la capital del Valle del Cauca.

En Cali, la reglamentación del pico y placa es aplicada solamente a vehículos particulares, en donde se tiene en cuenta el último número que tiene la placa del auto.

La regulación comienza desde las 6:00 a. m. y finaliza a las 7:00 p. m.

Pico y Placa en Cali Foto: Alcaldía de Cali

Las autoridades de tránsito hacen un llamado a la ciudadanía que habita en el sector a respetar todas las normas que son aplicadas durante este periodo; programen con antelación sus viajes y no realicen alguna acción que derive en infracciones.

Dentro de lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, cualquier persona que no respeta las normas deberá pagar multas que alcanzan hasta los 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV), lo que representa una sanción económica alrededor de los $875.452 en 2026.

Pico y placa en Cali del 5 al 11 de octubre de 2026

La Secretaría Distrital de Movilidad de Cali ha compartido cómo será el pico y placa en la ciudad de cara al segundo semestre del año 2026.

Teniendo en cuenta este aspecto, el pico y placa para coches particulares para la semana del 5 al 11 de octubre de 2026 será de la siguiente manera:

Este es el pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Lunes 5 de octubre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Martes 6 de octubre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Miércoles 7 de octubre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Jueves 8 de octubre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Viernes 9 de octubre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Sábado 10 de octubre: no aplica la medida de pico y placa para vehículos particulares.

no aplica la medida de para vehículos particulares. Domingo 11 de octubre: no aplica la medida de pico y placa para vehículos particulares.

Si un ciudadano quiere circular en la ciudad a pesar de tener el pico y placa, puede evitarlo por medio del pago de la tasa de congestión.

Para poder utilizar esta alternativa, la Secretaría de Movilidad ha informado en sus medios que se debe llevar a cabo un trámite el día anterior hasta las 5:00 p. m.

Con corte al año 2026, los valores de la tasa de congestión quedaron actualizados de la siguiente manera: