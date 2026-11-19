El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Transporte, expidió la Resolución 20263040030675 del 4 de agosto de 2026, reglamentando la Ley 2486 de 2025, que indica los próximos reglamentos que tendrán que seguir las patinetas eléctricas en Colombia.

La nueva ‘placa’ de las patinetas eléctricas: estos son los datos que deberán llevar en Colombia

La reglamentación se encarga de informar sobre las futuras normas que deberán aplicar estos vehículos eléctricos livianos para seguir circulando por las calles del país. La medida comienza a partir del 1 de enero de 2027.

Uno de los puntos más notables es la instalación de una placa, la cual debe contener información clave de la patinetas eléctricas, entre ellas las siguientes:

Número de serie

Año de fabricación

Potencia

Velocidad máxima

Marca

Modelo

Peso

Categoría

Clase de vehículo

Esta lámina deberá ser instalada por el fabricante, ensamblador, importador o comercializador al momento de su venta después del 1 de enero del próximo año.

La reglamentación de las patinetas eléctricas ya tiene fechas definidas y los usuarios deberán conocer qué cambia después del periodo de transición. Foto: Getty Images

En caso de que la comercialización de la unidad haya sido antes, los dueños serán los encargados de instalarlos haciendo uso de la información técnica disponible en el manual, la factura de compra o por medio de cualquier documento expedido por el fabricante o comercializador.

¿Existen multas o sanciones para las patinetas eléctricas?

SEMANA consultó al Ministerio de Transporte acerca de las posibles consecuencias que enfrentarían los conductores del país que no cumplan con los establecimientos requeridos en una patineta eléctrica.

La entidad afirmó que el artículo 5 de la Resolución estableció un periodo de transición de tres meses, estipulado entre el 5 de agosto y el 5 de noviembre de 2026. En este periodo, cualquier incumplimiento no daba lugar a sanciones.

Tras finalizar el plazo estipulado, las autoridades del tránsito ahora pueden imponer sanciones económicas o incluso inmovilizar el vehículo, según lo establecido en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito.

La ley indica que las multas o comparendos para vehículos eléctricos livianos son identificados como tipo G, en el que el usuario debe pagar un valor de 6 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). En ella las siguientes sanciones:

La normativa contempla 14 infracciones para los usuarios de patinetas eléctricas. Algunas podrían terminar en la inmovilización del vehículo. Foto: Colprensa - Diego Pineda