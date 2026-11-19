El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Transporte, expidió la Resolución 20263040030675 del 4 de agosto de 2026, reglamentando la Ley 2486 de 2025, que indica los próximos reglamentos que tendrán que seguir las patinetas eléctricas en Colombia.
La reglamentación se encarga de informar sobre las futuras normas que deberán aplicar estos vehículos eléctricos livianos para seguir circulando por las calles del país. La medida comienza a partir del 1 de enero de 2027.
Uno de los puntos más notables es la instalación de una placa, la cual debe contener información clave de la patinetas eléctricas, entre ellas las siguientes:
- Número de serie
- Año de fabricación
- Potencia
- Velocidad máxima
- Marca
- Modelo
- Peso
- Categoría
- Clase de vehículo
Esta lámina deberá ser instalada por el fabricante, ensamblador, importador o comercializador al momento de su venta después del 1 de enero del próximo año.
En caso de que la comercialización de la unidad haya sido antes, los dueños serán los encargados de instalarlos haciendo uso de la información técnica disponible en el manual, la factura de compra o por medio de cualquier documento expedido por el fabricante o comercializador.
¿Existen multas o sanciones para las patinetas eléctricas?
SEMANA consultó al Ministerio de Transporte acerca de las posibles consecuencias que enfrentarían los conductores del país que no cumplan con los establecimientos requeridos en una patineta eléctrica.
La entidad afirmó que el artículo 5 de la Resolución estableció un periodo de transición de tres meses, estipulado entre el 5 de agosto y el 5 de noviembre de 2026. En este periodo, cualquier incumplimiento no daba lugar a sanciones.
Tras finalizar el plazo estipulado, las autoridades del tránsito ahora pueden imponer sanciones económicas o incluso inmovilizar el vehículo, según lo establecido en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito.
La ley indica que las multas o comparendos para vehículos eléctricos livianos son identificados como tipo G, en el que el usuario debe pagar un valor de 6 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). En ella las siguientes sanciones:
- G.1. Transportar a más de una persona de manera simultánea en un vehículo eléctrico liviano de movilidad personal urbana que no esté expresamente diseñado para tal fin, o sin cumplir con las condiciones definidas por el Ministerio de Transporte en la reglamentación correspondiente.
- G.2. Circular por la Red Vial Nacional, salvo en los tramos que cuenten con cicloinfraestructura, siempre que esta no haya sido restringida expresamente por la autoridad competente. Esta infracción no se aplicará a las bicicletas eléctricas, las cuales podrán circular por la Red Vial Nacional en los términos definidos para las bicicletas.
- G.3. Circular sobre aceras, andenes, lugares destinados al tránsito de peatones o por vías en las que la autoridad competente haya prohibido expresamente su circulación.
- G.4. No circular por la cicloinfraestructura habilitada en el tramo vial correspondiente, cuando esta cuente con condiciones adecuadas de seguridad y transitabilidad y no haya sido restringida expresamente por la autoridad competente.
- G.5. Circular por la vía permitida utilizando carriles distintos al derecho sin que sea necesario para adelantar o para girar a la izquierda; o circular en sentido contrario al de la vía, o por vías preferenciales o exclusivas del sistema de transporte público.
- G.6. Superar los límites de velocidad establecidos para la cicloinfraestructura o para las vías permitidas por las que circule, o exceder los máximos de 25 km/h en cicloinfraestructura y 40 km/h en vías permitidas cuando dichos límites sean superiores.
- G.7. Adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten por sus respectivos carriles.
- G.8. Realizar una maniobra de giro o de adelantamiento sin utilizar señales direccionales.
- G.9. No respetar las señales o normas de tránsito aplicables en la cicloinfraestructura o en las vías permitidas.
- G.10. Circular sin utilizar casco de seguridad que cumpla con las características definidas por el Ministerio de Transporte. Esta infracción dará lugar, además, a la inmovilización del vehículo.
- G.11. Circular entre las 18:00 y las 6:00 horas sin vestir prendas retrorreflectivas de identificación que cumplan con las características definidas por el Ministerio de Transporte.
- G.12. Circular sin que el vehículo cuente con dispositivos luminosos que proyecten luz blanca en la parte delantera y luz roja en la parte trasera.
- G.13. Transportar objetos que disminuyan la visibilidad, incomoden la conducción o constituyan un peligro para los demás actores de la vía.
- G.14. Conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Esta infracción dará lugar, además, a la inmovilización del vehículo.