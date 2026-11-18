El pasado 5 de octubre, el Concejo de Bogotá aprobó en un segundo debate el proyecto de acuerdo que permitiría que los ciudadanos puedan denunciar casos de mal parqueo a través de videos grabados con sus celulares.

Gremio de taxistas reacciona a proyecto que permitiría reportar mal parqueo con celulares en Bogotá

Por medio de estas pruebas, los agentes de tránsito podrían iniciar procesos que deriven en multas para los infractores.

La propuesta hecha por el concejal de la capital, Juan David Quintero, busca responder a una de las problemáticas que vive la ciudad, donde se registran múltiples casos de vehículos mal parqueados que terminan afectando la movilidad para los ciudadanos.

Según datos de la Secretaría Distrital de Movilidad, entre los meses de enero y octubre de 2025 se impusieron alrededor de 51.000 comparendos por estacionamiento indebido.

Mal parqueo en Bogotá Foto: Foto tomada de X: @SectorMovilidad

“En Bogotá, el 54 % de la congestión vehicular es producto de la afectación por mal parqueo, según estudios de la propia Alcaldía”, señala el cabildante Quintero.

Tras su aprobación, el último paso es que la norma sea sancionada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

¿Los ciudadanos de Bogotá tendrán la capacidad de imponer comparendos?

Por medio de sus redes sociales, el concejal de Bogotá, Juan David Quintero, explicó la manera en la que funcionaría su proyecto, en caso de ser sancionado en la capital.

El cabildante explicó que la iniciativa plantea que la Alcaldía cuente con una plataforma tecnológica que se encargue de recibir y tramitar denuncias de ciudadanos por el mal parqueo y otras infracciones de tránsito que afecten la movilidad.

De esta forma, un usuario puede tomar un video que será enviado a una aplicación manejada por el Distrito, en el que se determinará si es viable o no imponer una sanción económica.

Quintero reitera que este proyecto de acuerdo no se encarga de darles control a los ciudadanos de imponer comparendos o multas, ya que esto solamente está reservado para las autoridades distritales, según lo establecido en el artículo 134 del Código Nacional de Tránsito.

El concejal también informa que el reglamento tampoco modifica o restringe el principio de establecimiento de la responsabilidad personal de la sentencia C-530 de 2003, complementada por la C-038 de 2020.

“El Proyecto de Acuerdo es una herramienta de control social y colaboración ciudadana que busca facilitar el trabajo a las autoridades para combatir este flagelo, el cual reduce el 52 % de la velocidad en las vías y que es un completo abuso contra los demás ciudadanos que ya sufrimos de la inmovilidad de Bogotá”, comentó Quintero.