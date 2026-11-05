Su celular podría convertirse en una cámara ‘fotomulta’ en Bogotá: videos ciudadanos servirían para multar mal parqueados

Durante este jueves 5 de octubre, el Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate el proyecto de acuerdo que habilita a los ciudadanos de Bogotá a denunciar cualquier infracción de movilidad a través de sus celulares.

‘Pillado mal parqueado’, la iniciativa con la que Bogotá busca combatir el estacionamiento indebido

La propuesta realizada por el cabildante, Juan David Quintero, busca que el Distrito, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, desarrolle un sistema integral con una aplicación que recopile videos e imágenes de usuarios, para sancionar a infractores. A través de ese material, las autoridades podrían imponer una multa.

Por medio de este proyecto, el Distrito garantizaría castigos concretos a los conductores que realicen múltiples acciones indebidas en la como mal parqueo, bloqueo de carriles y otras infracciones de tránsito que afectan el flujo vehicular en Bogotá.

“Celebramos la aprobación de este acuerdo porque es un gran paso en la lucha contra los mal parqueados al entregarles herramientas concretas a los ciudadanos que sufren este flagelo en toda la ciudad”, comentó el concejal Juan David Quintero.

La normativa que fue aprobada en segundo debate también permitiría vincular sistemas de videovigilancia de entidades públicas y privadas, como por ejemplo los centros comerciales, permitiendo reforzar el control en los puntos críticos y mejorar la movilidad en la ciudad.

“La Alcaldía deberá permitir que, con el apoyo de cámaras a las afueras de centros comerciales, se logre identificar posibles infractores que se crean por encima de la norma y, así, se puedan adelantar los trámites necesarios para que reciban su comparendo y aprendan a parquear bien”, afirmó el cabildante.

Tras su aprobación, el último paso es que la norma sea sancionada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Las localidades con mayores casos de mal parqueo en Bogotá

Según datos de la Secretaría Distrital de Movilidad, entre los meses de enero y octubre de 2025 se impusieron alrededor de 51.000 comparendos por estacionamiento indebido.

Las localidades que contaron con los mayores registros fueron Chapinero y Fontibón, con 8.546 y 8.114 sanciones, respectivamente.

En cuanto a inmovilizaciones, Teusaquillo fue la localidad que lideró en este aspecto, con 1.930 casos, seguido de Chapinero con 1.799. Las zonas más críticas fueron la calle 26, además de corredores en Chapinero y zonas comprendidas entre las carreras 7 y 11 y calles 123 y 111.

Mal parqueo en Bogotá Foto: Foto tomada de X: @SectorMovilidad

Durante este año, las autoridades han llevado a cabo 1.251 operativos, dejando más de 10.000 comparendos y 847 inmovilizaciones por abandono o estacionamiento indebido.

Para el cabildante Quintero, el mal parqueo sigue siendo un aspecto que el Distrito debe manejar, ya que se encarga de reducir de manera significativa la capacidad vial y traer riesgos tanto para los peatones como para los conductores.

“En Bogotá, el 54% de la congestión vehicular es producto de la afectación por mal parqueo, según estudios de la propia Alcaldía”, señala.