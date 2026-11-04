¿Cuánto cuesta renovar la licencia de conducción? Estas son las tarifas y requisitos

Renovar la licencia de conducción es uno de los requisitos legales para aquellos que desean circular en las vías del país. A día de hoy, el costo de este procedimiento varía dependiendo del organismo de tránsito encargado de entregar este documento y también de la categoría del vehículo.

Según las tarifas que publicó la Ventanilla Única de Servicios, en Bogotá la cifra para renovar una licencia de automóvil llega a ser de $151.500, mientras que una de moto asciende a los $266.400.

Sin embargo, estos precios se refieren únicamente a los trámites de esta entidad. Ya que los conductores deben tomar exámenes relacionados a sus capacidades físicas, mentales y de coordinación en un Centro de Reconocimiento de Conductores, cuyos costos también cambian por establecimiento y es una cifra aparte.

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¿Qué costo tiene la renovación en otras ciudades colombianas?

En la ciudad de Medellín, este valor es considerablemente menor, al ser de $76.400. En Barranquilla asciende a los $121.436, en Bucaramanga es de $80.960, mientras que en la ciudad de Cali llega a los $179.400.

Se recomienda a los conductores consultar estos precios con las instituciones pertinentes de la ciudad en la que se encuentran establecidos para evitar posibles confusiones.

Requisitos para la renovación de la licencia

Para poder solicitar esta renovación, las autoridades de tránsito instauraron algunas condiciones que se deben cumplir. Entre ellas están:

Estar inscrito en el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito).

(Registro Único Nacional de Tránsito). Presentar el documento de identidad original.

Haber realizado y aprobado el examen de aptitud física , mental y de coordinación motriz en un CRC ya autorizado.

, mental y de coordinación motriz en un CRC ya autorizado. Estar al día con el pago de multas y demás infracciones de tránsito.

¿Cada cuanto se renueva?

Según el artículo 22 de la Ley 769 de 2002, los periodos establecidos para renovar son los siguientes:

Para vehículos de uso particular:

Menores de 60 años: cada 10 años.

Mayores de 60 años: Cada 5 años.

Mayores de 80 años: Cada año.

Para vehículos de servicio público:

Menores de 60 años: Cada 3 años.

Mayores de 60 años: Cada año.

La fecha en la que cada licencia se vence se puede revisar entrando a la sección de consulta por documento de identidad de la página del RUNT, al igual que la fecha de la revisión técnico-mecánica y demás trámites.

Cabe agregar que conducir con la licencia de conducción vencida es una infracción a las normas de tránsito que constituye una multa de $337,400 pesos, y la inmovilización del vehículo en el caso de que no haya un conductor autorizado disponible.