“Fui inmensamente feliz”: la conmovedora carta de despedida de Juan Camilo Merlano tras 10 años en Noticias Caracol

El periodista Juan Camilo Merlano terminó su etapa profesional en Caracol Televisión y Blu Radio tras más de diez años de trabajo.

Juan Camilo Merlano le dice adiós a Noticias Caracol en EE. UU. y mostró a su sucesora al aire: “En mejores manos no puede quedar”

El anuncio se hizo oficial durante una emisión en vivo de Noticias Caracol, en la que presentó a su colega María Camila Roa como la nueva corresponsal del noticiero en Washington, encargada de la cobertura de la agenda política y legislativa de Estados Unidos.

El relevo se da en medio de la cobertura especial sobre la coyuntura política del país norteamericano. Desde la capital estadounidense, Merlano oficializó la transición y destacó el perfil profesional de su sucesora.

Durante la transmisión al aire, Juan Camilo Merlano dio la bienvenida a María Camila Roa y enfatizó su preparación para asumir el cubrimiento de la Casa Blanca, el Congreso estadounidense y los procesos electorales que impactan la relación bilateral con Colombia.

“En mejores manos realmente no puede quedar, sino en las de María Camila Roa”, afirmó Merlano, al tiempo que señaló que la comunicadora ya se encuentra familiarizada con los espacios institucionales del Capitolio en Washington.

Horas después del anuncio en televisión, Juan Camilo Merlano publicó una declaración a través de su cuenta oficial de X para detallar los motivos de su salida y expresar su gratitud hacia la empresa.

“Hoy, lleno de agradecimiento y mucha nostalgia, llega a su fin una etapa de mi vida en Caracol Televisión. Más de 10 años con esta compañía que me llenó de oportunidades y me ayudó a crecer de una manera que ni remotamente me imaginaba”, expresó el periodista.

En la misma publicación, dirigió palabras directas a Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol: “Eternamente agradecido con Juan Roberto Vargas, el profesional más íntegro que he conocido en mi vida, un líder que lidera con el ejemplo y una excelente persona que con sus consejos me ayudó a crecer”.

Asimismo, hizo mención a su labor durante los últimos cuatro años en Blu Radio, donde se desempeñó como integrante de la mesa radial de Mañanas Blu.

En su mensaje reconoció el trabajo junto a Néstor Morales, director de dicho espacio: “Gracias a Néstor Morales por confiar en mí y darle un lugar a mi voz en Mañanas Blu, Néstor es un periodista implacable que sabe lo que quiere y que te reta cada día a ser mejor”.

El comunicador cerró su mensaje extendiendo el reconocimiento al personal técnico, de producción y directivos de ambos medios, sintetizando su paso por la organización con la frase: “Fui inmensamente feliz”.

Merlano es graduado en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con una maestría en Gestión de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown.

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Durante su tiempo como corresponsal en Washington, su labor estuvo centrada en el seguimiento a las políticas migratorias, las dinámicas del Congreso estadounidense, las elecciones presidenciales y legislativas, y los asuntos de la agenda bilateral Colombia-Estados Unidos.

Hasta la fecha, Merlano no ha dado detalles sobre cuáles serán sus próximos proyectos profesionales ni tampoco si permanecerá radicado en Estados Unidos o regresará a Colombia.