Juan Camilo Merlano le dice adiós a Noticias Caracol en EE. UU. y mostró a su sucesora al aire: “En mejores manos no puede quedar”

Durante la transmisión en directo de la cobertura política norteamericana, el periodista Juan Camilo Merlano anunció que deja su rol como corresponsal en ese país y presentó oficialmente a su colega María Camila Roa, quien asumirá la responsabilidad del cubrimiento desde territorio estadounidense.

El cambio periodístico se hizo público en medio de la agenda informativa centrada en el panorama político de Washington.

Merlano, quien durante los últimos años estuvo al frente del seguimiento a las dinámicas del Congreso, la Casa Blanca y las elecciones del país norteamericano, formalizó la entrega del cargo al aire, destacando la preparación de su compañera de equipo.

“En mejores manos realmente no puede quedar, sino en las de María Camila Roa, que de hecho ya se ha familiarizado con los pasillos del Congreso que hemos recorrido ayer y hoy y que recorrerá en los próximos años en los Estados Unidos”, expresó el comunicador durante el espacio televisivo.

Por su parte, María Camila Roa hizo un reconocimiento hacia la labor hecha por Merlano y valoró la responsabilidad que implica este nuevo cargo.

“Tengo unos zapatos muy grandes que llenar, la vara muy alta me deja Juan Camilo, que me ha enseñado mucho de la política estadounidense”, señaló la comunicadora al asumir sus funciones frente a la audiencia.

Días previos a la emisión, Roa ya había anticipado en su cuenta de Instagram el inicio de una nueva etapa profesional dentro del canal.

Durante su periodo como corresponsal en Washington, Merlano centró sus análisis en las relaciones bilaterales entre Bogotá y Washington, el impacto de las políticas migratorias para la comunidad latina y las decisiones legislativas del Capitolio norteamericano.

En el ámbito personal, el comunicador contrajo matrimonio meses atrás en Cartagena con Karina Charry, profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales egresada de la Universidad Externado de Colombia y con estudios de posgrado en la Universidad de Georgetown.

Hasta la fecha, no se tienen detalles respecto al siguiente paso profesional de Merlano, por lo que se desconoce si asumirá un nuevo rol dentro de Caracol Televisión o si se vinculará a otro proyecto periodístico.