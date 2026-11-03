Hassam habló sobre incómodo tema y desató particular reacción de Jorge Enrique Abello: “Llámame”

El humorista colombiano Gerly Hassam Gómez, conocido artísticamente como Hassam, ha compartido con el público distintos momentos de su vida, incluidos los difíciles episodios que ha enfrentado por cuenta de su salud.

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El comediante, recordado por personajes como Rogelio Pataquiva y por su trayectoria en la televisión nacional, vivió una dura etapa tras ser diagnosticado con cáncer, experiencia que tuvo un impacto significativo en su historia personal.

Ahora, el artista volvió a convertirse en tema de conversación entre los usuarios de las redes sociales. Esta vez, la atención se centró en un mensaje que publicó en su cuenta oficial de X, plataforma en la que suele expresar sus opiniones y compartir contenidos con sus seguidores. La publicación generó distintas reacciones y despertó curiosidad sobre lo que quiso comunicar.

De acuerdo con lo que quedó registrado, el humorista se refirió a la poca socialización que tenía actualmente con otras personas, precisamente por su estilo de vida y edad. El famoso aseguró que después de cierta hora ya no podía generar esta cercanía, despertando comentarios graciosos en más de uno.

“La parte difícil de socializar es que la mayoría de gente interactúa de noche y yo ya estoy en la edad de acostarme 6 p.m.”, afirmó en una publicación de su perfil.

Jorge Enrique Abello, famoso actor, fue uno de los que decidió reaccionar al post, dándole una particular propuesta para estos casos en los que vivían una época similar de sus presentes.

El protagonista de Yo soy Betty, la fea, citó el post del comediante colombiano y lo invitó a que lo llamara antes de dormirse, para que pudieran hablar y así socializaban de una forma distinta.

“Llámame y hablamos antes de acostarnos y así socializas…“, escribió en X, donde sumó varias reacciones de los curiosos.