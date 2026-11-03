Iván Cepeda fue foco de miradas en redes sociales, debido a una publicación que realizó en su cuenta oficial de X, donde suele responder a todas las decisiones y polémicas que se dan en el ámbito político.

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El congresista se refirió a Estados Unidos, mencionando que pronto tomará acciones y enviará al país norteamericano contenidos enfocados en el debate sobre la contrarreforma agraria.

“En los próximos días enviaremos el contenido del debate sobre contrarreforma agraria a EE. UU.”, escribió en su publicación.

“Los resultados de la investigación realizada para el debate también se presentarán ante las autoridades estadounidenses, dada la ciudadanía estadounidense de De la Espriella. Cepeda presentará una denuncia contra Abelardo De La Espriella ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por conspiración criminal en beneficio de narcotraficantes y paramilitares”, agregó en dos de los puntos que expuso.

No obstante, el usuario Alberto Sierra respondió a Iván Cepeda, apuntando que el excandidato de la izquierda había optado por asumir posiciones bastante particulares, donde señalaba y acusaba de formas inesperadas.

“Se acostumbró a jugar al fiscal, al juez y al acusador desde una curul. Ahora pretende convertir un debate parlamentario en una cacería política con escala en Washington. Acusa de narcotráfico, anuncia expedientes y agita la ciudadanía estadounidense del presidente como si fuera una prueba incriminatoria. Demasiado ínfulas de inquisidor. La justicia no funciona a punta de micrófono, señalamientos y comunicados”, respondió Alberto Sierra en un post.

Ante este mensaje, María Margarita Giraldo afirmó que el congresista del Pacto Histórico solamente hace el “ridículo”, mandándolo a trabajar. La actriz, recordada por Vecinos y Pasión de gavilanes, aseguró que el liderazgo de Cepeda no se consideraba fuerte, lanzándole unas palabras inesperadas.

“No hace sino el ridículo. ¡Trabaje! Líder de Temu”, escribió desde su perfil, donde suele criticar a la izquierda colombiana.