“Le cantaron la tabla al líder del gabinete imaginario”: le dicen a Iván Cepeda; vea lo que pasó

El pasado martes 27 de octubre, en el Congreso de la República, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, dijo que le daría un subsidio al senador Iván Cepeda “para que haga algo productivo”.

“Mire, doctor Cepeda, si yo pudiera dar un subsidio, al primero que se lo daría es a usted para ver si hace algo productivo en su vida”, le dijo Dangond al congresista del Pacto Histórico, en medio de un debate de control político en el Congreso.

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Entre quienes reaccionaron a lo dicho por el ministro al senador estuvo el representante a la Cámara Estefanel Gutiérrez Pérez.

A través de un video compartido en la red social X, el congresista dijo: “Le cantaron la tabla al líder del gabinete imaginario”.

Junto al video, un mensaje en el que Gutiérrez indicó: “¡PEINARON A CEPEDA! Ya cansa esa política de acusar sin pruebas, sembrar dudas y perseguir judicialmente al que piensa diferente. Iván Cepeda tiene que entender que ni el Congreso ni las Cortes son el patio de su casa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están saboteando al gobierno?"

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En el video, el congresista le recordó a Cepeda cuál es su verdadero papel en el Congreso de la República.

“Señor Iván Cepeda, usted no manda en el Congreso. Su política de estar denunciando a todo el mundo pasó de moda”, le dijo.

En tal sentido, Gutiérrez invitó a Cepeda a que denuncie otros escándalos que han salpicado al gobierno del expresidente Gustavo Petro, entre esos, el más reciente: la denuncia de Deicy Jiménez, mujer que reveló en SEMANA que el exjefe de Estado le pagó servicios sexuales con contratos.

¡PEINARON A CEPEDA! Ya cansa esa política de acusar sin pruebas, sembrar dudas y perseguir judicialmente al que piensa diferente. Iván Cepeda tiene que entender que ni el Congreso ni las Cortes son el patio de su casa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están saboteando al gobierno? https://t.co/5Q9Y0e5T2f — Estefanel Congresista 🏛️ (@EstefanelGP) October 29, 2026

“A mí me gusta que el ministro de Agricultura lo haya puesto en su sitio, porque no van 90 días y se han dedicado a sabotear y a meterle traba a todos los proyectos del Gobierno, como si no hubiera tanto trabajo por hacer, para tener a los ministros aquí perdiendo el tiempo. Y es que hace solo seis meses todo era perfecto. Hoy pareciera que nada sirve y todo hay que hacerlo de nuevo. No lavan, ni prestan la batea”, concluyó diciendo el congresista en el video.