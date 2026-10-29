Deicy Jiménez confirmó ante la Corte Suprema denuncias por los ‘sexocontratos’ revelados por SEMANA

Cuatro horas duró la declaración de Deicy Jiménez ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el desarrollo de la investigación preliminar contra Gustavo Petro y María José Pizarro por los ’sexocontratos’ revelados en exclusiva por SEMANA.

El abogado Felipe Caballero aseguró que Deicy Jiménez entregó toda la información y ratificó las denuncias hechas por la presión que recibió un grupo de mujeres para tener relaciones sexuales a cambio de obtener contratos en varias entidades del Estado.

“Deicy habló de la existencia de una red criminal para otorgar contratos a cambio de favores sexuales, cumplir con deseos sexuales. Fiesta con sexo y con drogas y esto está acreditado”, explicó el penalista al final de la diligencia judicial.

Angie Rodríguez y Laura Sarabia, las primeras llamadas por los ‘sexocontratos’ denunciados por Deicy Jiménez en SEMANA

El apoderado de la testigo aseguró que su declaración fue “coherente y certera”. Igualmente, se comprometió a entregar un dispositivo electrónico en el cual reposan varias pruebas que sustentan lo que le narró a SEMANA.

Este dispositivo será entregado al CTI de la Fiscalía, que realizará la extracción de la información cumpliendo con los lineamientos de la Policía Judicial.

“Aportará videos y chats”, explicó Caballero. El abogado indicó que, pese a las amenazas y presiones que han recibido tanto Deicy Jiménez como su familia, su intención es colaborar con las autoridades judiciales.

Por ello, estará atento a las respectivas citaciones de la Fiscalía General y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Red criminal

El apoderado aseguró que se ha presentado evidencia sobre la “red criminal” que se organizó para la entrega de contratos bajo el conocimiento y presión de varios aforados constitucionales.

“Es una víctima”: defensa de Deicy Jiménez hará petición a la Corte en la indagación contra Gustavo Petro y María José Pizarro

“Los ciudadanos colombianos hemos pagado bacanales. Esa es la gran verdad (…) Pagar bacanales no está dentro de los fines del Estado y eso es lo que hemos hecho los colombianos a una red de mujeres”, precisó.

El penalista indicó que está seguro de que Deicy Jiménez entregó información precisa sobre funcionarios y superintendentes que tuvieron conocimiento de estas irregularidades.

Caso ‘sexocontratos’: Fiscalía citará a declaración al director del Dapre, Carlos Ríos, y ordenará inspecciones

En el caso de Gustavo Petro, los hechos harían referencia a cuando fue senador y presidente de la República. Por esto, la situacíon también se pondrá en conocimiento de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.