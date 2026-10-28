Caso ‘sexocontratos’: Fiscalía citará a declaración al director del Dapre, Carlos Ríos, y ordenará inspecciones

La Fiscalía aseguró que abrió una investigación de oficio luego de las denuncias que hizo Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), donde advirtió contratos a mujeres, de acuerdo con algunas versiones, para ofrecer servicios sexuales al entonces presidente Gustavo Petro.

Director del Dapre, Carlos Ríos, denunciará el caso de 48 mujeres que, según dijo, fueron “instrumentalizadas” durante el gobierno de Gustavo Petro

Fuentes del ente acusador aseguraron que en el marco de esta investigación no solo serán escuchadas en diligencias las entonces directoras del Dapre: Laura Sarabia y Angie Rodríguez, sino que en el propósito de ampliar las denuncias citará la diligencia de declaración a Carlos Ríos, el actual director de esa oficina.

El propósito de las indagaciones preliminares que adelanta el ente acusador es establecer los hechos que fueron denunciados por Carlos Ríos, pero que después se confirmaron en una entrevista exclusiva que Daisy Jiménez entregó a SEMANA y en la que advierte con elementos de prueba las relaciones que sostenía con el entonces presidente Petro.

Para la Fiscalía es importante recaudar todos los elementos de prueba y la evidencia suficiente antes de escuchar en declaración a quienes aparecen como protagonistas; es necesario corroborar la información y contrastar con la versión que entreguen quienes serán citados a las diligencias.

Entre las diligencias de declaración se incluirá la de Deicy Jiménez, la mujer que en entrevista con Vicky Dávila entregó detalles que confirmarían las denuncias del director del Dapre en las que se advierte cómo con contratos estatales se pagaron los favores sexuales al exmandatario.

Deicy Jiménez Foto: SEMANA

De igual forma, las fuentes aseguraron que, además de las diligencias de declaración, se ordenarán inspecciones al Departamento Administrativo de la Presidencia con el propósito de obtener toda la información necesaria de los contratos que fueron entregados a las mujeres que, se advierte, estuvieron al servicio del expresidente Gustavo Petro.